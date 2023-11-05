И здесь главное не только указать свои лучшие черты и преимущества как профессионала, но и не допустить ошибок в своей визитной карточке. Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам избежать распространенных речевых недостатков.
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Как правильно на украинском написать резюме без ошибок
В сорок восьмой подборке расскажем вам, какие распространенные ошибки допускают украинцы в резюме. В частности, акцентируем на суржиковых словах, которые могут "представить" вас в глазах потенциального работодателя как неграмотного кандидата.
Чтобы ваши ошибки не стали для вас приговором, а ваше резюме помогло получить работу мечты, обратите внимание на такие слова и словосочетания.
- Отримувати освіту – здобувати освіту;
- вуз, ВНЗ – виш, ЗВО;
- учбовий заклад – навчальний заклад;
Для начала помните: "ви здобували освіту у певному виші, ЗВО (закладі вищої освіти), який є хорошим навчальним закладом" (укр.).
- работнік – працівник;
- бути самим кращим працюючим – бути найкращим працівником;
Были "хорошим працівником, а іноді – найкращим працівником місяця у компанії".
- займати посаду й обіймати;
- приймати участь – брати участь;
Также участвовали (укр. брали участь) в десятах профессиональных тренингов и конференций, когда "займати або ж обіймали посаду" (укр.), к примеру, менеджера.
- написати заявлєніє на увольненіє – написати заяву на звільнення;
- просити добавати зарплату – просити збільшити зарплату;
Но уволились, потому что хотели, чтобы вам "збільшили зарплату" (укр.). Не дождавшись этого, "написали заяву на звільнення" (укр.).
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- справлятися з обов'язками – виконувавати обов'язки;
- прімєр – приклад;
- фахівець по – фахівець з;
Можете также привести несколько"прикладів, як вам вдавалося виконувати свої обов'язки краще, ніж інші" (укр.). К примеру, если являлись "фахівцем з публічних закупівель" (укр.).
- внештатна посада – позаштатна посада;
- собєсєдування – співбесіда;
- вільна вакансія – вакансія;
И помните: даже если вы претендуете на "позаштатну посаду у компанії, не нехтуйте співбесідою" (укр.). А когда будете общаться с потенциальным работодателем, можете также указать, где нашли эту "вакансію" (укр.) (без применения плеоназму, ведь вакансия – это свободная должность).