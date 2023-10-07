Но этого делать не стоит. Как не наименовать специалистов определенных профессий русифицироваными названиями, подскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно".

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Как правильно на украинском называть популярные профессии

В сорок пятой подборке расскажем, как правильно называть представителей разных профессий и какие суржиковые названия следует забыть. При этом подскажем, какие правильные соответствия следует использовать вместо этого. Все, чтобы украинцы наконец-то называли профессию друг друга без суржика. Ведь отдельные русифицированые названия профессий прочно укоренились в головах украинцев еще со времен Союза.

Как правильно называть представителей тех или иных профессий в подборке.

врач – лікар;

спасатєль – рятувальник;

учітєль – вчитель, учитель;

поліцейський – поліціянт;

Обратите внимание! Авторитетные языковеды советуют отдавать предпочтение форме "поліціянт" (укр.). Потому что так называемая частичка – ей – не свойственна украинскому языку. Ее используют в русских словах.

водітєль – водій;

сварщик – зварщик;

охранник – охоронець;

строїтєль – будівельник;

шахтьор – шахтар;

IT-шник – IT-івець, ІТ-фахівець;

Можно ли употреблять феминитивы

В соцсетях часто вспыхивают дискуссии вроде того, можно ли женщину-продавца называть продавщицей (укр. продавчинею), а женщину-врача – врачом (укр. лікаркою). То есть употреблять феминитивы. Так, феминитивы на обозначение профессий, которые занимают женщины, не только можно и нужно употреблять, говорят языковеды.

Что интересно, несколько лет назад Минэкономики официально ввело названия профессий в феминитивах в документы. Поэтому вы можете употреблять феминитивы по названиям профессий.

Так что с уважением относитесь к представителям всех профессий и не оскорбляйте их суржиковыми названиями. Кстати, о том, как называть правильно украинским пиарщика, секретаршу и рабочего, а также о том, как не обидеть человека названием его профессии, читайте в нашей следующей подборке.