Но этого делать не стоит. Как не наименовать специалистов определенных профессий русифицироваными названиями, подскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно".
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Как правильно на украинском называть популярные профессии
В сорок пятой подборке расскажем, как правильно называть представителей разных профессий и какие суржиковые названия следует забыть. При этом подскажем, какие правильные соответствия следует использовать вместо этого. Все, чтобы украинцы наконец-то называли профессию друг друга без суржика. Ведь отдельные русифицированые названия профессий прочно укоренились в головах украинцев еще со времен Союза.
Как правильно называть представителей тех или иных профессий в подборке.
- врач – лікар;
- спасатєль – рятувальник;
- учітєль – вчитель, учитель;
- поліцейський – поліціянт;
- водітєль – водій;
- сварщик – зварщик;
- охранник – охоронець;
- строїтєль – будівельник;
- шахтьор – шахтар;
- IT-шник – IT-івець, ІТ-фахівець;
Можно ли употреблять феминитивы
В соцсетях часто вспыхивают дискуссии вроде того, можно ли женщину-продавца называть продавщицей (укр. продавчинею), а женщину-врача – врачом (укр. лікаркою). То есть употреблять феминитивы. Так, феминитивы на обозначение профессий, которые занимают женщины, не только можно и нужно употреблять, говорят языковеды.
Что интересно, несколько лет назад Минэкономики официально ввело названия профессий в феминитивах в документы. Поэтому вы можете употреблять феминитивы по названиям профессий.