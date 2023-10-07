Натомість цього робити не варто. Як не найменовувати спеціалістів певних професій зросійщеними назвами, підкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

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Як правильно українською називати популярні професії

У сорок п'ятій добірці розповімо, як правильно називати представників різних професій та які суржикові назви варто забути. При цьому підкажемо, які правильні відповідники варто вживати натомість. Усе, аби українці нарешті називали фах один одного без суржику. Адже окремі зросійщені назви професій міцно вкоренились у головах українців ще з часів Союзу.

Як правильно називати представників тих чи інших професій – у добірці.

врач – лікар;

спасатєль – рятувальник;

учітєль – вчитель, учитель;

поліцейський – поліціянт;

​Зверніть увагу! Авторитетні мовознавці радять віддавати перевагу формі "поліціянт". Бо так звана частиночка -ей – не властива українській мові. Її використовують у російських словах.

водітєль – водій;

сварщик – зварщик;

охранник – охоронець;

строїтєль – будівельник;

шахтьор – шахтар;

IT-шник – IT-івець, ІТ-фахівець;

Чи можна вживати фемінітиви

У соцмережах часто спалахують дискусії на зразок того, чи можна жінку-продавця називати продавчинею, а жінку-лікаря – лікаркою. Тобто вживати фемінітиви. Так, фемінітиви на позначення професій, які обіймають жінки, не лише можна, й треба вживати, кажуть мовознавці.

Що цікаво, кілька років тому Мінекономіки офіційно запровадило назви професій у фемінітивах в документи. Тож ви можете вживати фемінітиви щодо назв професій.

Тож з повагою ставтесь до представників усіх професій та не ображайте їх суржиковими назвами. До речі, про те, як називати правильно українською піарщика, секретаршу і робочого, а також про те, як не зневажити людину назвою її професії, читайте у нашій наступній добірці.