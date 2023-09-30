І у цей день, вітаючи наших Героїв, варто зробити це красивою українською мовою. І 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

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Як правильно говорити українською про День захисників і захисниць

У сорок четвертій добірці розкажемо вам, як правильно і без суржику привітати наших захисників і захисниць. При цьому акцентуємо, які слова забути і як їх замінити натомість, розповідаючи про це свято.

защитнікі – захисники;

празнік – свято;

страна – країна, держава;

Так, і з нагоди свята (а не празніка) і у будь-який день року дякуйте нашим захисникам та захисницям (а не защитникам) за мужність, подвиг, захист нашої країни (а не страни) від російського агресора.

защищають – захищають;

Родіна – Батьківщина;

незавісімость – незалежність;

Адже саме завдяки цим безстрашним воїнам, які ціною власного життя захищають (а не защищають) Батьківщину (а не Родіну), наша держава зберегла незалежність (а не незавісімость).

благодарні – вдячні;

граждани – громадяни;

жизнь – життя;

Тож будьте завжди вдячні (а не благодарні) і словами, учинками та благодійними внесками на військо дякуйте тим, хто щодня ризикує власним життям (а не жизню) заради України та її громадян (а не граждан).

погибли – загинули;

остановитися – зупинитися;

мінута – хвилина;

А 1 жовтня о 9 ранку на хвилину (а не на мінуту) зупиніться (а не остановіться), щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули (а не погибли), захищаючи нашу державу.