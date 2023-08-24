Тепер у цей день, як і в інші, слово "незалежність" – актуальне й цінне для українців як ніколи. Тож з нагоди свята 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як красиво та без мовних покручів розповідати про День Незалежності України.

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Як українською правильно говорити про День Незалежності

У тридцять дев'ятій добірці розповімо вам, як не зіпсувати суржиком одне з найважливіших свят у році для українців. Зокрема, які мовні покручі забути і які красиві українські слова вживати натомість.

  • незавісімость – незалежність;
  • самих важних – найважливіших;
  • государствений – державний;
  • празнік – свято;

Для початку запам'ятайте: День Незалежності, а не незавісімості, – одне із найважливіших, а не самих важних, державних свят, а не государствених празніків.

  • відмічати – відзначати;
  • страна – країна;
  • флаг – прапор;

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Українці відзначають, а не відмічають, це свято. У цей день відбувається чимало урочистих подій та заходів у нашій країні, а не страні, як-от підняття прапора, а не флага, та вшанування усіх Героїв.

  • відмінити – скасувати;
  • безопасность – безпека;
  • комендатський час – комендантська година;

На жаль, російський ворог не дрімає і може готувати провокації. Тому у багатьох містах скасували, а не відмінили, масові заходи. Усе заради безпеки українців – а не безопасності. Продовжує діяти і комендантська година, а не час.

  • побєда – Перемога;
  • сохранити – зберегти;

Масштабні заходи та масові святкування радять відкласти до Перемоги, а не побєди. Зараз головне завдання – зберегти, а не сохранити, життя краян.

  • враг, ворог;