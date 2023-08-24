Теперь в этот день, как и в другие, слово "независимость" актуально и ценно для украинцев как никогда. Поэтому по случаю праздника 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как красиво и без языковых покручей рассказывать о Дне Независимости Украины.

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Как на украинском правильно говорить о Дне Независимости

В тридцать девятой подборке расскажем вам, как не испортить суржиком один из самых важных праздников в году для украинцев. В частности, какие языковые покручи забыть и какие красивые украинские слова употреблять вместо этого.

  • незавісімость – незалежність;
  • самих важних – найважливіших;
  • государствений – державний;
  • празнік – свято (укр.);

Для начала запомните: "День Незалежності" (укр.), а не независимости, – один из "найважливіших" (укр.), а не "самих важних" (укр.), "державних свят" (укр.), а не государственных праздников.

  • відмічати – відзначати;
  • страна – країна;
  • флаг – прапор (укр.);

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Украинцы "відзначають" (укр.), а не "відмічають" (укр.) этот праздник. В этот день проходит немало торжественных событий и мероприятий в нашей "країні" (укр.), а не стране, как поднятие "прапора" (укр.), а не флага, и чествование всех Героев.

  • відмінити – скасувати;
  • безопасность – безпека;
  • комендатський час – комендантська година (укр.);

К сожалению, русский враг не дремлет и может готовить провокации. Поэтому во многих городах "скасували" (укр.), а не "відмінили" (укр.) массовые мероприятия. Все для "безпеки" (укр.) украинцев – а не безопасности. Продолжает действовать и "комендантська година" (укр.), а не комендантский час.

  • побєда – Перемога;
  • сохранити – зберегти (укр.);

Масштабные мероприятия и массовые празднования рекомендуют отложить до "Перемоги" (укр.), а не победы. Сейчас главная задача – "зберегти" (укр.), а не "сохранити" (укр.) жизнь жителей страны.

  • враг, ворог (укр.);