Теперь в этот день, как и в другие, слово "независимость" актуально и ценно для украинцев как никогда. Поэтому по случаю праздника 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как красиво и без языковых покручей рассказывать о Дне Независимости Украины.

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Как на украинском правильно говорить о Дне Независимости

В тридцать девятой подборке расскажем вам, как не испортить суржиком один из самых важных праздников в году для украинцев. В частности, какие языковые покручи забыть и какие красивые украинские слова употреблять вместо этого.

незавісімость – незалежність;

самих важних – найважливіших;

государствений – державний;

празнік – свято (укр.);

Для начала запомните: "День Незалежності" (укр.), а не независимости, – один из "найважливіших" (укр.), а не "самих важних" (укр.), "державних свят" (укр.), а не государственных праздников.

Обратите внимание! Простую форму наивысшей степени сравнения прилагательных творим от высшего с помощью префиксов най- (укр.), а не слова "самый".

відмічати – відзначати;

страна – країна;

флаг – прапор (укр.);

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Украинцы "відзначають" (укр.), а не "відмічають" (укр.) этот праздник. В этот день проходит немало торжественных событий и мероприятий в нашей "країні" (укр.), а не стране, как поднятие "прапора" (укр.), а не флага, и чествование всех Героев.

відмінити – скасувати;

безопасность – безпека;

комендатський час – комендантська година (укр.);

К сожалению, русский враг не дремлет и может готовить провокации. Поэтому во многих городах "скасували" (укр.), а не "відмінили" (укр.) массовые мероприятия. Все для "безпеки" (укр.) украинцев – а не безопасности. Продолжает действовать и "комендантська година" (укр.), а не комендантский час.

побєда – Перемога;

сохранити – зберегти (укр.);

Масштабные мероприятия и массовые празднования рекомендуют отложить до "Перемоги" (укр.), а не победы. Сейчас главная задача – "зберегти" (укр.), а не "сохранити" (укр.) жизнь жителей страны.

враг, ворог (укр.);

Мы искренне верим в Победу наших ВСУ и всех украинцев, Победу нашего государства в целом над российским агрессором. И ждем воплощения пророческих слов Кобзаря, который писал: "… І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі…" (укр.).