Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку 1+1" роз'яснив дилему. Та відповів на питання глядачів щодо того, як називати представника Нацполіції України.
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Як називати українського правоохоронця
Авраменко, зокрема, розтлумачив, який із запропонованих варіантів є правильнішим: поліцейський, поліціянт, поліцай, полісмен, коп, правоохоронець, фаріон.
Почнімо зі словників: у них ми знайдемо лише форму "поліцейський": і як іменник – "поліцейський" мені допоміг, і як прикметник – "поліцейський" автомобіль,
– зазначив мовознавець.
І додав: таку саму назву – поліцейський – ми знайдемо і в офіційних джерелах. Наприклад: у положеннях, законах та в інших документах.
Проте авторитетні мовознавці радять віддавати перевагу формі "поліціянт". Бо так звана частиночка -ей – не властива українській мові. Її використовують у російських словах,
– уточнив мовознавець.
І додав, що як прикметник мовознавці радять використовувати слово "поліційний". Наприклад: поліційний автомобіль.
Що кажуть інші мовознавці
До слова, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів радив: російське слово "полицейский" як іменник у значенні представника поліції варто перекладати як "поліціянт". А як прикметник – "поліційний".
А мовознавиця, докторка філологічних наук та професорка Катерина Городенська зі свого боку акцентувала: українською мовою органічніше вживати "поліційний" замість "поліцейський" та "поліціянт" замість "поліцейський".