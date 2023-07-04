Відомий мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку 1+1" роз'яснив дилему. Та відповів на питання глядачів щодо того, як називати представника Нацполіції України.

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Як називати українського правоохоронця

Авраменко, зокрема, розтлумачив, який із запропонованих варіантів є правильнішим: поліцейський, поліціянт, поліцай, полісмен, коп, правоохоронець, фаріон.

Почнімо зі словників: у них ми знайдемо лише форму "поліцейський": і як іменник – "поліцейський" мені допоміг, і як прикметник – "поліцейський" автомобіль,

– зазначив мовознавець.

І додав: таку саму назву – поліцейський – ми знайдемо і в офіційних джерелах. Наприклад: у положеннях, законах та в інших документах.

Проте авторитетні мовознавці радять віддавати перевагу формі "поліціянт". Бо так звана частиночка -ей – не властива українській мові. Її використовують у російських словах,

– уточнив мовознавець.

І додав, що як прикметник мовознавці радять використовувати слово "поліційний". Наприклад: поліційний автомобіль.

Що кажуть інші мовознавці

До слова, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів радив: російське слово "полицейский" як іменник у значенні представника поліції варто перекладати як "поліціянт". А як прикметник – "поліційний".

А мовознавиця, докторка філологічних наук та професорка Катерина Городенська зі свого боку акцентувала: українською мовою органічніше вживати "поліційний" замість "поліцейський" та "поліціянт" замість "поліцейський".