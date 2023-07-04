Известный языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрак 1+1" разъяснил дилемму. И ответил на вопросы зрителей о том, как называть представителя Нацполиции Украины.
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Как называть украинского правоохранителя
Авраменко, в частности, объяснил, какой из предложенных вариантов правильнее: поліцейський, поліціянт, поліцай, полісмен, коп, правоохоронець, фаріон (укр.).
Начнем со словарей: у них мы найдем только форму "поліцейський" (укр.): и как существительное – "поліцейський" мне помог, и как прилагательное – "поліцейський" автомобиль,
– отметил языковед.
И добавил: такое же название – "поліцейський" (укр.) – мы найдем и в официальных источниках. Например: в положениях, законах и других документах.
Однако авторитетные языковеды советуют отдавать предпочтение форме "поліціянт" (укр.). Потому что так называемая частичка – ей – не свойственна украинскому языку. Ее используют в русских словах,
– уточнил языковед.
И добавил, что в качестве прилагательного языковеды советуют использовать слово "поліційний" (укр.). К примеру: "поліційний" автомобиль.
Что говорят другие языковеды
К слову, доктор филологических наук, профессор Александр Пономарев советовал: русское слово "полицейский" как существительное в значении представителя полиции следует переводить как "поліціянт" (укр.). А как прилагательное – "поліційний" (укр.).
А языковед, доктор филологических наук и профессор Екатерина Городенская со своей стороны акцентировала: по-украински органичнее использовать "поліційний" вместо "поліцейський" (укр.) и "поліціянт" вместо "поліцейський" (укр.).