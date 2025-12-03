Что "одеваю", а что "надеваю" и в чем разница, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения филолога Лариса Чемерис.

Как правильно говорить – надеваем шапку или одеваем?

В холодный сезон так и хочется утеплить голову красивым беретом, шляпкой или шапкой. Но как правильно назвать процесс – одягання, надягання или надівання? Многие путают эти слова. Поэтому объясняем через определение из словарей:

Одягати – это действие, которое вы выполняете в отношении другого человека и когда речь идет об одежде (платье, брюки, рубашку или верхнюю одежду): "Мама одевает ребенка".

Надягати – действие, которое мы делаем сами по отношению к себе или вещи, то есть одеваем на кого-то или что-то: "Я надеваю куртку".

Выделяют и слово – надівати – положить / надеть предмет обуви или аксессуар на тело: "К этому платью надену ожерелье".

А поскольку шапка, шляпка шарфик и шапочка и перчатки – это аксессуары, то мы их "надягаємо" или "надіваємо".

Кроме того, слово "одевать" многозначное и может использоваться в переносном значении. Например, "деревья одели белые зимние одежды из снега".

То есть "одеть" это и про:

непосредственное одевание на тело,

обеспечение одеждой, например по сезону,

подбирать одежду к празднику или торжественному случаю,

наряжать,

устилать поверхность чего-то – река оделась в лед.

Запомнить легко: вы можете надевать что-то на себя, а одевать – кого-то другого. А аксессуары и "надівати", и "надягати".

Так что, теперь вы точно не ошибетесь! Говорите правильно!