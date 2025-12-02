В чем разница между словами "лід" и "крига" в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Букнет".

Есть ли разница между понятиями "лід" и "крига"?

Стартовала календарная зима, официально начался ее первый месяц – декабрь. И хотя погода больше напоминает осеннюю – с туманами и грязью, все в ожидании снега и льда на реке. Или все же на реке – лед?

В чем же разница между терминами "лід" и "крига" в украинском языке?

При переводе оба слова становятся русским словом – "лёд". А оно охватывает широкий круг значений – от физического состояния воды до крупных природных образований (ледники) и даже эмоционально символических образов (лёд отчуждения).

Однако, украинские словари содержат два понятия и два объяснения к ним, которые дают уточнения, почему их стоит различать.

Лід – это замерзшая вода в твердом состоянии, как естественным, так и искусственным путем. Именно лед мы бросаем в стакан с напитком, лед покрывает поверхность дороги.

А в переносном смысле, лед символизирует эмоциональную отстраненность, холодность, равнодушие – лед в сердце.

А вот крига – сплошная ледовая поверхность или масса льда, покрывающая водоем – лед сковал реку. Реже – отдельный кусок льда – крижина. А весеннее явление, когда лед начинает таять и трескаться на больших реках, называется – кригохід.

Могутня картина весняного кригоходу, як хмелем, впоїла Яреська. (Олесь Гончар).

Да и специальная техника – мощное судно, что, ломая лед, прокладывает путь другим судам в замерзшем море, реке называется – криголам.

Криголам серед крижин / Pexels

Есть и понятие – крижаний (не ледяной) вітер.

А известное русское выражение – "лёд тронулся", на украинский переводится как – крига скресла.

Столько понятий уже существует в основе которых – "крига".

И конечно, термин можно распространить и на эмоциональное состояние. Это об отчужденности, неприязнь, враждебность к кому-то, недостаток душевной теплоты и тому подобное – ледяной взгляд, ледяной тон/голос, ледяное отношение, лед молчания.

Почувала Єлька, як помітно відтає в ній крига озлобленості проти себе і проти всіх" (Олесь Гончар).

Такое разграничение понятий в украинском языке позволяет избежать стилистического однообразия и точнее воспроизводить контекст, придает образности тексту.

Итак, если вы описываете физическое явление – кубик в стакане или ледник – уместнее сказать "лід". Если же речь о реке, скованной морозом, или о метафорической застылости в душе – лучше употреблять слово "крига".

Говорите разнообразно на украинском!