Есть ли в украинском языке слово "грязь", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Словарь украинского языка.

Есть ли в украинском языке слово "грязь"?

Погода поздней осени часто ассоциируется с "грязью" под ногами Но есть ли такое слово в украинском языке?

Слово "грязь" происходит из старославянского языка (грѧзь), что означало "грязь, грязь, болотистая масса".

Его корень связан с праславянским grędzь / gręzь, которое имело значение "болото, вязкая земля".

Первоначально оно описывало природное явление – мокрую землю, грязь, ил. Впоследствии значение расширилось и стало обозначать любую грязь.

Украинские словари, в частности Словарь Гринченко, и современные электронные ресурсы, как Словарь.UA, фиксируют слова "грязь" и "грязный". Оно присутствует и в украинской литературе.

Слово "грязно" означает "нечисто, брудно", когда речь идет о физическом состоянии места или предмета. Но есть и переносной смысл – нечестно, аморально, непристойно, описывая недостойные поступки, нечестную игру или непристойные высказывания, шутки. И даже для обозначения цвета – непривлекательный, мутный цвет.

Впрочем, хоть слово присутствует в словарях, для украинского языка "грязь" не является типичным, для обозначения чего-то не чистого. Мы используем другие соответствия в зависимости от контекста:

бруд – общее слово для нечистоты ("на одежде грязь"). А также пыль на одежде или в помещении.

общее слово для нечистоты ("на одежде грязь"). А также пыль на одежде или в помещении. грязюка / багнюка / грязиво / грязота – о размокшей земле под ногами.

– о размокшей земле под ногами. багно / твань / тванюка – болотистая масса, вязкая земля ("ступил в грязь").

– болотистая масса, вязкая земля ("ступил в грязь"). болото – более широкое понятие, природная местность ("жить возле болота").

В переносном значении – вытаскивать (извлечь) из грязи кого-либо – помогать кому-либо избавиться от унизительного положения, нищеты и тому подобное. Впрочем, вместо метафоры со словом грязь можно сказать и по-другому: "грязь в душе", "выбраться из трясины", "застрять в болоте".

А вместо "грязно / грязный", если рассказывает об одежде или помещении – сказать "брудний": брудні черевики, в кімнаті брудно, брудний посуд.

Поэтому, в такой форме слово "грязь" считается русизмом.

Заметьте! В украинском языке присутствует слово "грязі" в значении – "лікувальні грязі (пелоиды)" и "грязелікування". Это природные образования (торфяные, иловые, сопковые), используемые для лечения благодаря тепловому, механическому и химическому воздействию на организм. Они богаты минералами, органическими веществами и микроэлементами, которые помогают в лечении широкого спектра заболеваний, особенно опорно-двигательного аппарата, путем улучшения кровообращения, уменьшения воспаления и ускорения регенерации тканей.

Грязелечение / Freepik

Поэтому не все так однозначно и важно замечать разницу в словах, чтобы не путаться и не использовать русизмы. Говорите на украинском!