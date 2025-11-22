Чи є в українській мові слово "грязь", розповідає 24 Канал, посилаючись на Словник української мови.

Чи є в українській мові слово "грязь"?

Погода пізньої осені часто асоціюється з "гряззю" під ногами. Та чи є таке слово в українській мові?

Слово "грязь" походить зі старослов’янської мови (грѧзь), що означало "бруд, багно, болотиста маса".

Його корінь пов’язаний із праслов’янським grędzь / gręzь, яке мало значення "болото, в’язка земля".

Первісно воно описувало природне явище – мокру землю, багно, мул. Згодом значення розширилося й стало позначати будь-який бруд.

Українські словники, зокрема Словник Грінченка, та сучасні електронні ресурси, як Словник.UA, фіксують слова "грязь" та "грязний". Воно присутнє і в українській літературі.

Слово "грязно" означає "нечисто, брудно", коли йдеться про фізичний стан місця чи предмета. Але маємо і переносний сенс – нечесно, аморально, непристойно, описуючи негідні вчинки, нечесну гру чи непристойні висловлювання, жарти. Та навіть для позначення кольору – непривабливий, мутний колір.

Втім, хоч слово присутнє у словниках, для української мови "грязь" не є питомим для позначення чогось не чистого. Ми використовуємо інші відповідники залежно від контексту:

бруд – загальне слово для нечистоти ("на одязі бруд"). А також порох на одязі чи у приміщенні.

загальне слово для нечистоти ("на одязі бруд"). А також порох на одязі чи у приміщенні. грязюка / багнюка / грязиво / грязота – про розмоклу землю під ногами.

– про розмоклу землю під ногами. багно / твань / тванюка – болотиста маса, в’язка земля ("ступив у багно").

– болотиста маса, в’язка земля ("ступив у багно"). болото – ширше поняття, природна місцевість ("жити біля болота").

У переносному значенні – витягати (витягти) з грязі когось – допомагати кому-небудь позбутися принизливого становища, злиднів і таке інше. Втім, замість метафори зі словом грязь можна сказати і по-іншому: "бруд у душі", "вибратися з багна", "застрягти в болоті".

А замість "грязно / грязний", якщо розповідає про одяг чи приміщення – сказати "брудний": брудні черевики, в кімнаті брудно, брудний посуд.

Тому, у такій формі слово "грязь" вважається русизмом.

Зауважте! В українській мові присутнє слово "грязі" у значенні – "лікувальні грязі (пелоїди)" і "грязелікування". Це природні утворення (торф'яні, мулові, сопкові), що використовуються для лікування завдяки тепловому, механічному та хімічному впливу на організм. Вони багаті мінералами, органічними речовинами та мікроелементами, які допомагають у лікуванні широкого спектра захворювань, особливо опорно-рухового апарату, шляхом покращення кровообігу, зменшення запалення та прискорення регенерації тканин.

Грязелікування / Freepik

Тому не все так однозначно і важливо помічати різницю у словах, щоб не плутатися та не використовувати росіянізми. Говоріть українською!