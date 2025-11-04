Як правильно писати слово "восени", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення yak-pyshetsya.com.

Восени – як пишеться слово?

На вулиці – останній місяць осені, який ще тішить сонцем та "бабиним літом". Гарний час, щоб створити чудові осінні спогади – красиві фото, прогулянки осіннім парком чи лісом, піти збирати гриби, потішити себе букетом осінніх квітів з чорнобривців чи хризантем.

А от як розповісти про свої пригоди цієї пори – осінню, восени, восені? Та як пишеться це слово – разом чи окремо?

Слово "восени" – це прислівник, утворений від іменника "осінь". Вказує на час дії: "коли?" – і вказує на пору року – восени.

Тут ми послуговуємося двома правилами:

з малої чи великої літери; разом чи окремо.

У першому випадку діє правило – прислівники, що позначають пору року, час доби, день тижня, пишуться з малої літери, якщо не є частиною власної назви. З великої літери – лише коли слово на початку речення.

У другому випадку – прислівники часу, утворені від іменників (осінь → восени), завжди пишуться разом. Форма "в осени" – неправильна. Це помилка, яка може виникнути через неуважне слухання або автоматичне письмо.

Важливе правило! Восени – незмінювана частина мови – обставинний прислівник часу, відповідає на питання (коли?). Слово характеризує дію за часовим відношенням — щось відбувається тоді, коли надворі осінь. Прислівники в кінці слів не мають закінчень, лише словотворчі суфікси: -о, -е, -и, -у, -ому, -єму, -і . Причому суфікс (-и) пишеться в словах після приголосних (г, к,х), після твердих приголосних, та прислівників із префіксом (по-), суфікс (і) використовується в словах після м’яких та пом’якшених приголосних та шиплячих (ш,ч), за винятком прислівників з префіксом (по-). В нашому випадку написання прислівників: безвісти, восени, почасти – потрібно запам’ятати.

А ресурс "Горох" наводить застаріле слово – "увосени".

А от слово "осінню" – це калька з російської мови – "осенью". Нема сенсу калькувати чужу мову, коли маємо в себе питомі слова-відповідники.

Насолодіться прогулянками восени / Freepik

А – "восені" – граматична помилка, бо це слово не змінює закінчення. Так само як і в словах – восени, взимку, навесні, влітку, вранці, ввечері.

Воно несе в собі запах яблук, шурхіт листя, перший подих туману:

Восени листя жовкне і падає.

листя жовкне і падає. Ми поїдемо в Карпати восени .

. Восени починається навчальний рік.

починається навчальний рік. Восени дерева вкриваються золотом. Тоді, коли буває осінь, осінньої пори. Ранній світ борюкається з туманом, з дощем з хмарами,.. вогко, мокро і важко. Так бува тілько восени (Панас Мирний) .

дерева вкриваються золотом. Тоді, коли буває осінь, осінньої пори. Ранній світ борюкається з туманом, з дощем з хмарами,.. вогко, мокро і важко. Так бува тілько . А восени... Яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді й плакучая верба злото-багряна стане. (Леся Українка).

У мові цей прислівник – як поезія, щось тепле, про спогади, про ностальгію. Говоріть і пишіть це слово правильно.