Про назви грибів українською розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Які українські назви грибів?

В українській мові багато грибів мають схожі назви з російською. Втім, назви різняться, деякі – звучанням, а деякі – геть іншою назвою.

Ось добірка назв грибів українською та російською мовами, щоб ви не плуталися:

Белый гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк. Його ще називають царем грибів.

Подберёзовик – підберезовик , бо росте біля беріз.

Podosиновик – підосичник , козарик, красноголовець , червоноголовець, як пише ресурс "Мова – ДНК нації". Найчастіше можна зустріти біля осик.

Маслёнок – маслюк , бо має слизький капелюшок.

Сыроежка – сироїжка .

Опёнок – опеньок чи підпеньок . Цілу годину грибів можна зустріти на пеньку.

Ежовик – їжовик , з голочками замість пластинок.

Дождевик – дощовик, круглий, як куля гриб.

Печурка – печериця, відома під назвою шампіньйон (французькою – це гриб).

Вешенка – глива чи навіть "калічка"

Зонтик – гриб-парасолька.

Сморчок – зморшок чи сморш

Схожі назви – моховик, рижик та лисичка.

Назви грибів українською: дивіться відео

Це лише частинка грибного світу, але вона вже пахне лісом і вогкістю, і звісно – ароматом грибного супу!

Втім, будьте уважні, щоб до вашого кошика не потрапили отруйні гриби.