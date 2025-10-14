Про назви грибів українською розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.
Які українські назви грибів?
В українській мові багато грибів мають схожі назви з російською. Втім, назви різняться, деякі – звучанням, а деякі – геть іншою назвою.
Ось добірка назв грибів українською та російською мовами, щоб ви не плуталися:
- Белый гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк. Його ще називають царем грибів.
- Подберёзовик – підберезовик, бо росте біля беріз.
- Подосиновик – підосичник, козарик, красноголовець, червоноголовець, як пише ресурс "Мова – ДНК нації". Найчастіше можна зустріти біля осик.
- Маслёнок – маслюк, бо має слизький капелюшок.
- Сыроежка – сироїжка.
- Опёнок – опеньок чи підпеньок. Цілу годину грибів можна зустріти на пеньку.
- Ежовик – їжовик, з голочками замість пластинок.
- Дождевик – дощовик, круглий, як куля гриб.
- Печурка – печериця, відома під назвою шампіньйон (французькою – це гриб).
- Вешенка – глива чи навіть "калічка"
- Зонтик – гриб-парасолька.
- Сморчок – зморшок чи сморш
- Схожі назви – моховик, рижик та лисичка.
Назви грибів українською: дивіться відео
Це лише частинка грибного світу, але вона вже пахне лісом і вогкістю, і звісно – ароматом грибного супу!
Втім, будьте уважні, щоб до вашого кошика не потрапили отруйні гриби.