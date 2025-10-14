Про назви грибів українською розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Дивіться також Чи знаєте ви що таке "мжичка": а у жовтні з цим явищем можна зустрітися ледь не щодня

Які українські назви грибів?

В українській мові багато грибів мають схожі назви з російською. Втім, назви різняться, деякі – звучанням, а деякі – геть іншою назвою.

Ось добірка назв грибів українською та російською мовами, щоб ви не плуталися:

  • Белый гриб – білий гриб, боровик, білик, біляк. Його ще називають царем грибів.
  • Подберёзовик – підберезовик, бо росте біля беріз.
  • Подосиновик – підосичник, козарик, красноголовець, червоноголовець, як пише ресурс "Мова – ДНК нації". Найчастіше можна зустріти біля осик.
  • Маслёнок – маслюк, бо має слизький капелюшок.
  • Сыроежка – сироїжка.
  • Опёнок – опеньок чи підпеньок. Цілу годину грибів можна зустріти на пеньку.
  • Ежовик – їжовик, з голочками замість пластинок.
  • Дождевик – дощовик, круглий, як куля гриб.
  • Печурка – печериця, відома під назвою шампіньйон (французькою – це гриб).
  • Вешенка – глива чи навіть "калічка"
  • Зонтик – гриб-парасолька.
  • Сморчок – зморшок чи сморш
  • Схожі назви – моховик, рижик та лисичка.

Назви грибів українською: дивіться відео

Це лише частинка грибного світу, але вона вже пахне лісом і вогкістю, і звісно – ароматом грибного супу!

Втім, будьте уважні, щоб до вашого кошика не потрапили отруйні гриби.