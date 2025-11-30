У цей день "засяє" і головна ялинка України. А чи можна її "наряжати" вдома, підкаже 24 Канал.

Як правильно сказати "наражати йолку" українською?

Напередодні свят ви можете почути таку фразу як "наряжати йолку" чи "наряджати ялинку". Але вони є непритаманними українській мові.

Для початку зауважимо, що у нас нема "йолок", а є ялинки.

Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька при цьому розповіла, чи можна казати, що ми "наряжаємо" ялинку. Або ж навіть "наряджаємо".

Не "наряжать йолку" – а прикрашати ялинку. Можна ще сказати "вбирати ялинку" – але не наряджати,

– підказала вона.

У Сучасному словнику української мови знаходимо слово "наряджати" у таких значеннях:

одягати кого-небудь (переважно у святковий, гарний одяг);

одягаючи, робити подібним до кого-, чого-небудь.

Все ж сучасні мовознавці підказують, що варто казати вбрання, а не "наряд". Так само – не "наряджатися", а чепуритися; прибиратися.

Цікаво! Головну ялинку України на святковий зимовий сезон 2025 – 2026 років традиційно встановлять у Києві на Софійській площі. Офіційне відкриття заплановане на День святого Миколая – 6 грудня.

Що відомо про звичай прикрашати ялинку?

Появу традиції прикрашання ялинки приписують Німеччині. Згодом вона поширилась і на інші країни, розповідає "Локальна історія".

На Галичині оздоблювали різдвяні дерева ще за Австро-Угорщини. Ялинки ставили переважно в багатих домах.

Загалом для української різдвяної традиції характерним було використання обрядового снопа під час різдвяних свят – “діда”, а не ялинки. Радянська мода на ялинку витіснила цей атрибут української традиції.

Спочатку ялинки прикрашали різноманітними їстівними оздобами – яблуками, горіхами, потім цукерками та печивом. Також серед перших прикрас були паперові квіти. Згодом на верхівку почали встановлювати вифлеємську зірку.

