Стихією цього зодіаку є дерево. 24 канал натомість у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як правильно розповісти про святкування та традиції українською мовою.

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Як правильно привітати та розповісти українською про Новий рік

У дев'яносто другій добірці підкажемо, зокрема, які суржикові слова не варто вживати, коли розповідаєте про Новий рік та його святкування. Але передусім пам'ятайте: Новий рік – не наступаючий, а прийдешній.

наступаючий – прийдешній;

Символічними кольорами 2025 року стануть похідні кольори дерева: зелений, жовтий, золотий. Традиційно ці кольори асоціюють з багатством та теплом.

год – рік;

празнік – свято;

цвєт – колір;

зельоний – зелений;

жолтий – жовтий;

У країнах Європи головне зимове свято – Різдво. Новий рік теж святкують, але переважно у сімейному колі. При цьому у різних країнах є свої цікаві традиції святкування Нового року.

Цікаво! Треба наголошувати НовИй, а не НОвий рік.

празнованіє – святкування;

страна – країна;

Українці також люблять це свято. Щороку вони раділи зустрічі Нового року по-особливому, влаштовуючи різноманітні святкування. 31 грудня називали щедрим, або багатим, до нього готували багатий святковий стіл. 1 січня здебільшого усі відпочивали. Війна все змінила.



Як розповісти українською про Новий рік / фото Валентини Поліщук, 24 Канал

віддихати – відпочивати;

декабрь – грудень;

январь – січень;

вітати, поздоровляти;

Натомість зараз українці бажають одини одному миру, добра та Перемоги! При цьому коли вітаєте, поздоровляєте один одного, не кажіть: "З наступаючим Новим роком!", "З наступаючим вас!". Кажіть: "З прийдешнім Новим роком!", "З передноворіччям!".