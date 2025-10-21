Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" на тлі "лимонної лихоманки" розповість, як без помилок називати фрукти українською. Також нагадаємо правильні назви ягід рідною мовою.

Читайте Гербата, бомбони і вар'яти: як колоритно описати "лимонну лихоманку" на львівському діалекті

Як правильно називати фрукти і ягоди українською?

У сто тринадцятій добірці уточнимо, які помилки ви можете робити у написанні слів на вищезгадану тему, а також – які суржикові слова могли "прокрастися" у ваше мовлення. І, звісно ж, підкажемо правильні варіанти назв українською мовою.

Лемон, лімон – лимон;

Для початку уточнимо, якщо ви раптом засумнівалися, як писати правильно: лимон чи лемон. Правильно – лИмон. Це англійською лимон – lemon.

Якщо згадати "правило дев'ятки" щодо іншомовних слів, то після "л" мала б бути не літера "и". Але слова, засвоєні нашою мовою давно, як лимон, є винятками.

До цього слова можна ще дібрати цікавий синонім, як зауважили в Інституті мовознавства, – цитрина. До прикладу, у Львові вам можуть запропонувати гербату з цитриною – тобто чай з лимоном.

Цікаво! Фрукти українці ще пропонують називати садовиною.

Також запам'ятайте інші правильні назви фруктів та ягід:

яблоко – яблуко;

сліва – слива;

арбуз – кавун;

клубніка – полуниця;

єжевіка – ожина;

черніка – чорниця;

До слова, чорниці ще називають афинами, якщо любите діалектизми.

Пісня FIЇNKA про афини: відео

крижовник – аґрус;

земляніка – суниця;

брусніка – брусниця;

клюква – журавлина;

голубіка – лохина;

маліна – малина;

вішня – вишня.

Ми також розповідали, які колоритні фрази з української лайки вивчили українці під час виклику із пошуком лимонів.