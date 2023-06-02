Натомість доволі часто з вуст українців можна почути суржикові назви. Тож 24 Канал підкаже, як уникнути русизмів і не повторювати чужих мовних помилок.

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Як правильно українською називати ягоди

У тридцятій добірці розповімо вам, як правильно називати популярні ягоди українською та назавжди забути про ті суржикові назви, які ви можете вживати.

клубніка – полуниця;

Часто можна почути, як українці називають полуницю "клубнікою". Натомість це суржикове слово треба забути. Але пам'ятайте: полуницю з паляницею не плутати!)

Часто ще полуницю називають трускавкою. Особливо на Заході України. У цьому разі зауважимо, що трускавка – це діалектизм, а не суржик.

земляніка – суниця;

​А от земляніка – суржик, адже ми їмо суницю.

лісні ягоди – лісові ягоди;

І смакуючи суницями, не забувайте, що їсте лісові ягоди, а не лісні. ​

єжевіка – ожина;

черніка – чорниця;

​Ожину у жодному разі не називайте єжевікою, а чорниці – чернікою. Чорниці ви ще можете назвати афинами, якщо любите діалектизми.

брусніка – брусниця;

клюква – журавлина;

голубіка – лохина;

Також забудьте про такі суржикові назви як брусніка, клюква і голубіка. Бо українці смакують брусницею, журавлиною та лохиною.

арбузи – кавуни;

А коли розпочнеться в Україні сезон кавунів, не кажіть, що їсте арбуз.

Тож смачного! І коли смакуєте цими ягодами, називайте їх правильно!