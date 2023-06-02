Натомість доволі часто з вуст українців можна почути суржикові назви. Тож 24 Канал підкаже, як уникнути русизмів і не повторювати чужих мовних помилок.
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Як правильно українською називати ягоди
У тридцятій добірці розповімо вам, як правильно називати популярні ягоди українською та назавжди забути про ті суржикові назви, які ви можете вживати.
- клубніка – полуниця;
Часто можна почути, як українці називають полуницю "клубнікою". Натомість це суржикове слово треба забути. Але пам'ятайте: полуницю з паляницею не плутати!)
Часто ще полуницю називають трускавкою. Особливо на Заході України. У цьому разі зауважимо, що трускавка – це діалектизм, а не суржик.
- земляніка – суниця;
А от земляніка – суржик, адже ми їмо суницю.
- лісні ягоди – лісові ягоди;
І смакуючи суницями, не забувайте, що їсте лісові ягоди, а не лісні.
- єжевіка – ожина;
- черніка – чорниця;
Ожину у жодному разі не називайте єжевікою, а чорниці – чернікою. Чорниці ви ще можете назвати афинами, якщо любите діалектизми.
- брусніка – брусниця;
- клюква – журавлина;
- голубіка – лохина;
Також забудьте про такі суржикові назви як брусніка, клюква і голубіка. Бо українці смакують брусницею, журавлиною та лохиною.
- арбузи – кавуни;
А коли розпочнеться в Україні сезон кавунів, не кажіть, що їсте арбуз.