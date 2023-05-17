Тож коли одягнете улюблену вишиванку чи вишивану сукню, не забувайте правильно розповідати про ваш різнобарвний скарб без суржику. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже вам, яких слів варто уникати.

До теми Вітайте найрідніших без суржику: як правильно говорити українською про День матері

День вишиванки в Україні: історія свята

Це свято кожного року у нашій державі відзначають у третій четвер травня. Його започаткували у 2006 році, аби підтримати традиційний український одяг та вшанувати нашу культуру. Ідея спала на думку студентам Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Спершу до акції долучилися студенти та викладачі вишу. Однак згодом цю ідею підхопили мільйони українців по всьому світові. Тепер вже традиційно у День вишиванки українці одягають національний одяг, аби продемонструвати світові свою самоідентифікацію та національний код. Що цікаво, кожен регіон України може похизуватися своїм орнаментом та технікою для створення вишиванки.

Як правильно говорити українською

У двадцять восьмій добірці розкажемо вам, як правильно говорити українською про День вишиванки та свій улюблений національний одяг.

рубашка – сорочка;

цвєт – колір;

ткань – тканина;

Якщо ви обираєте вишиванку чи хочете поповнити свою колекцію ще однією, пам'ятайте: ви обираєте вишивану сорочку, а не рубашку. І не можете визначитись з її кольором та тканиною, а не цвєтом і тканню.

узор – візерунок, орнамент;

красний – червоний;

Також не кажіть, що хочете красну (у значенні кольору) вишиванку – а лише червону. І не з різноманітними узорами, а візерунками та орнаментом.



Дівчата у Львові у вишиванках / 24 Канал

крест – хрест;

звєзда – зірка, зоря;

А орнаменти українських вишиванок справді вражають. І милуючись ними, пам'ятайте, що на вишиванках майстерно виплетені рослини, зорі, хрести тощо, а не звьозди і крести.

вишитий, вишиваний;

Також майте на увазі: ви носите вишиванку або вишиту, чи вишивану сорочку. Тож обидва варіанти – вишита і вишивана – можете сміливо вживати.

сукня, плаття;

гармонічний образ – гармонійний образ;

Дивіться також Успокойтесь – вам дуже повезло: яких суржикових слів варто позбутися негайно

Якщо ж ви обрали собі вишиванку до душі, можете створювати і весь гармонійний образ. Тільки не кажіть "гармонічний образ".

Що цікаво, чимало українців вважає, що слово "плаття" є суржиковим і його краще замінити на сукню. Однак СУМ підказує нам: "плаття" – це не суржик. Українські письменники ним не нехтували – не робіть цього й ви.

платок – хустина;

туфлі-лодочки – туфлі-човники

юбка – спідниця;

брюки – штани;

Поєднати вишиванку ви сміливо можете як зі спідницею, так і зі штанами. Навіть доповнити свій образ хустиною та завершити його красивими туфлями-човниками. І тут будьте обережні: не вживайте такі слова як "юбка", "брюки", "платок" і "туфлі-лодочки".

одівати і одягати;

походка – хода;

Якщо ви вже продумали свій образ, можете сміливо одягати і навіть одівати свій вишиваний скарб і плавною ходою, а не походкою йти на прогулянку чи роботу.

на вкус і цвєт товарища нєт – на колір і смак товариш не всяк;

При цьому пам'ятайте: українські вишиванки зачаровують різноманіттям. Вони наш скарб, культурне багатство, оберіг, генетичний код. Тож обирайте ту, яка ваш до душі. Адже на колір і смак товариш не всяк.



Українські вишиванки / buvrzbts.davr.gov.ua