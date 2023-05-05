Тож радимо вам раз і назавжди позбутися цього "мовного бур'яну" у своєму лексиконі. І 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

Читайте "Та ви іздіваєтеся!": які суржикові слова треба забути вже сьогодні

Як правильно говорити українською

У двадцять шостій добірці підкажемо вам, яких суржикових слів варто позбутися негайно. Якщо ви не хочете, аби наша чудова українська мова перетворилася на суржиковий покруч та була дуже схожою на мову країни-агресора.

канєшно – звичайно;

страдати – страждати;

Звичайно, викинути суржик з вашої мови важливо. Якщо ви не хочете, аби ваше мовлення страждало від "сміття". Для початку забудьте про слова "канєшно" та "страдати".

обіщати – обіцяти;

начинати – починати;

опше, вобше, воопше – взагалі, зовсім;

​І ні: ми зараз не починаємо вас дратувати. Просто хочемо допомогти вам говорити правильно. Обіцяємо: це взагалі не складно. І не вживайте, будь ласка, такі покручі як "начинати", "опше" та "обіщати".

До теми "Хватить оправдуватися – не портьте мову": які суржикові слова треба негайно забути

вдруг – а раптом;

всмислі – тобто;

успокойся – заспокойся;

получиться – вийде;

"А раптом в мене не вийде так швидко позбутися суржику?", – подумаєте ви. "Тобто?", – перепитаємо ми. Насправді це просто. Для спочатку заспокойтесь: усе у вас вийде. Так, можете вже забути про існування таких суржикових слів як "вдруг", "всмислі", "успокойся", "получиться".

повезло;

предупреждати – попереджати;

Вважайте, що вам пощастило і навіть повезло з нашими добірками.

Зверніть увагу! слово "повезло" не варто зараховувати до суржикових. Воно є у Словнику української мови як синонім до "пощастити, пофортунити".

Загалом радимо вам вчити правильні слова, щоб потім не почути: "А ми попереджали!" – а не "предупреждали".

Успіхів у покращенні вашої української. Не залишайте суржику жодного шансу!