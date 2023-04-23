Вони натомість псують ваше мовлення та роблять його схожим на мову ворога. Не допустити цього вам допоможе 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".
Читайте "Хватить оправдуватися – не портьте мову": які суржикові слова треба негайно забути
Як говорити правильно
Якщо ви думаєте, що суржик – це лише невинні слівця-"паразити" – ви помиляєтесь. Вони сильно руйнують ваше мовлення та українську мову загалом.
Тож у двадцять четвертій добірці розкажемо вам, яких суржикових слів ви маєте позбутися вже сьогодні. І запропонуємо красиві і правильні слова натомість.
- інакший – інший;
- получати – отримувати;
Якщо ви хочете отримати інше – красиве мовлення, маєте викинути з нього всі суржикові покручі. Для початку забудьте про "інакший" і "получати".
- хотя – хоча;
- помниш – пам'ятаєш;
"Можна! Хотя...", – на хвилинку задумаєтесь ви. Але радимо вам не сумніватися. Якщо хочете красиво говорити – пам'ятайте про уникнення мовних паразитів. Таких, наприклад, як "хотя", бо є гарне слово "хоча", і "помнити". "А пам'ятаєш велосипеди в Парижі...", – співав колись "Скрябін".
- підстроюватися – підлаштовуватися;
- все рівно – все одно;
Так, підлаштувати своє мовлення під правильну мелодію вам все одно доведеться. Тому забудьте і про такі покручі як "все рівно" і "підстроїтися".
- начинати – починати;
- наоборот – навпаки;
І починайте вже від сьогодні свій шлях до правильної української мови, а не навпаки. "Начинати" і "наоборот" теж викиньте з лексикону.
До теми "Канєшно, да": які суржикові слова так міцно вчепилися в українську мову, що складно позбутися
- нагрузка – навантаження;
- представте собі – тільки подумайте;
Як і "нагрузку" та "представте собі". І це, уявіть собі, не таке вже велике для вас мовне навантаження.
- мішати – заважати;
- іздіватися – знущатися;
Більше заважати і, як вам може здатися, знущатися, з вас не будемо. Як і не будемо "іздіватися" та "мішати", бо суржиком грішити ні вам, ні нам не радимо.