Они портят вашу речь и делают ее похожим на язык врага. Не допустить этого вам поможет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно".

Читайте "Хватит оправдываться – не портите язык": какие суржики надо немедленно забыть

Как говорить правильно

Если вы думаете, что суржик – это только невинные словечка-паразиты – вы ошибаетесь. Они сильно разрушают вашу речь и украинский язык в целом.

Так что в двадцать четвертой подборке расскажем вам, каких суржиковых слов вы должны избавиться уже сегодня. И предложим красивые и правильные слова.

інакший – інший;

получати – отримувати;

Если вы хотите "отримати" "іншу" (укр.) – красивую речь, должны выбросить из нее все суржиковые кручи. Для начала забудьте об "інакший" и "получати".

хотя – хоча;

помниш – пам'ятаєш;

"Можно! Хотя...", – на минутку задумаетесь вы. Но рекомендуем вам не сомневаться. Если хотите красиво говорить – помните об избегании языковых паразитов. Таких, например, как "хотя", потому что есть хорошее слово "хоча" и "помнити". А пам'ятаєш велосипеди в Парижі...", – пел когда-то "Скрябин".

підстроюватися – підлаштовуватися;

все рівно – все одно;

Так, "підлаштувати" (укр.) свою речь под правильную мелодию вам "все одно" придется. Поэтому забудьте и о таких круче как "все рівно" и "підстроїтися".

начинати – починати;

наоборот – навпаки;

И "починайте" уже сегодня свой путь к правильному украинскому языку, а не "навпаки". "Начинати" и "наоборот" тоже выбросьте из лексикона.

К теме "Канєшно, да": какие суржиковые слова так крепко вцепились в украинский язык, что сложно избавиться

нагрузка – навантаження;

представте собі – тільки подумайте;

Как и "нагрузку" и "представте собе". И это, "тільки подумайте", не так уж большое для вас языковое "навантаження" (укр.).

мішати – заважати;

іздіватися – знущатися;

Больше "заважати" и, как вам может показаться, "знущатися", над вами не будем. Как и не будем "издіватися" и "мішати", потому что суржиком грешить ни вам, ни нам не советуем.

Успехов в улучшении вашего украинского. Не дайте суржику никакого шанса!