Но от этих слов-"паразитов" надо немедленно избавиться. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам очистить вашу речь.
Важно "Конечно, да": какие суржиковые слова так крепко вцепились в украинский язык, что сложно избавиться
Как говорить правильно
В семнадцатой подборке расскажем, от каких суржиковых слов, которые вы можете употреблять каждый день, нужно немедленно избавиться. А также подскажем вам, какие слова употреблять вместо этого.
привикли – звикли;
сочуствувати – співчувати;
Если вы привыкли употреблять суржик – мы вам не сочувствуем – избавляйтесь от него. И ни в коем случае не "сочуствуємо", потому что вы так "привикли".
хватить – досить;
оправдуватися – виправдовуватися;
рішаючий – вирішальний;
а іменно – а саме;
Так что достаточно оправдываться – решающий момент настал. Пора совершенствовать свой украинский. А именно – избавляться от языковых покручей. Прежде всего – забудьте о словах "оправдуватися", "хватить", "рішаючий", "а іменно".
щитати – вважати;
повезло – пощастило;
портити – псувати;
стидно – соромно;
Учите предложенные слова и считайте, что вам повезло. И смело выбрасывайте суржик из своего лексикона, чтобы не засорять отличный украинский язык. И чтобы потом ни вам, ни нам не было стыдно за словечки-паразиты.
При этом забывайте такие кручи как "щитати", "повезло", "портити" і "стидно".
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намьок – натяк;
мішати – заважати;
виводи – висновки;
И это не намек – а строгая рекомендация. Больше сегодня вам мешать и надоедать языковыми поучениями не будем. Выводы делайте сами.
И избавьтесь от таких некрасивых слов как "намьок" и "виводи". При этом имейте в виду: мешать можно сахар в кофе – людям "заважають".