Но от этих слов-"паразитов" надо немедленно избавиться. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам очистить вашу речь.

Важно "Конечно, да": какие суржиковые слова так крепко вцепились в украинский язык, что сложно избавиться

Как говорить правильно

В семнадцатой подборке расскажем, от каких суржиковых слов, которые вы можете употреблять каждый день, нужно немедленно избавиться. А также подскажем вам, какие слова употреблять вместо этого.

привикли – звикли;

сочуствувати – співчувати;

Если вы привыкли употреблять суржик – мы вам не сочувствуем – избавляйтесь от него. И ни в коем случае не "сочуствуємо", потому что вы так "привикли".

хватить – досить;

оправдуватися – виправдовуватися;

рішаючий – вирішальний;

а іменно – а саме;

Так что достаточно оправдываться – решающий момент настал. Пора совершенствовать свой украинский. А именно – избавляться от языковых покручей. Прежде всего – забудьте о словах "оправдуватися", "хватить", "рішаючий", "а іменно".

щитати – вважати;

повезло – пощастило;

портити – псувати;

стидно – соромно;

Учите предложенные слова и считайте, что вам повезло. И смело выбрасывайте суржик из своего лексикона, чтобы не засорять отличный украинский язык. И чтобы потом ни вам, ни нам не было стыдно за словечки-паразиты.

При этом забывайте такие кручи как "щитати", "повезло", "портити" і "стидно".

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намьок – натяк;

мішати – заважати;

виводи – висновки;

И это не намек – а строгая рекомендация. Больше сегодня вам мешать и надоедать языковыми поучениями не будем. Выводы делайте сами.

И избавьтесь от таких некрасивых слов как "намьок" и "виводи". При этом имейте в виду: мешать можно сахар в кофе – людям "заважають".