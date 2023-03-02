Натомість цих слів-"паразитів" треба негайно позбутися. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам очистити ваше мовлення.

Важливо "Канєшно, да": які суржикові слова так міцно вчепилися в українську мову, що складно позбутися

Як говорити правильно

У сімнадцятій добірці розкажемо, яких суржикових покручів, які ви можете вживати щодня, треба негайно позбутися. А також підкажемо вам, які слова вживати натомість.

привикли – звикли;

сочуствувати – співчувати;

Якщо ви звикли вживати суржик – ми вам не співчуваємо – позбувайтесь його. І в жодному разі не "сочуствуємо", бо ви так "привикли".

хватить – досить;

оправдуватися – виправдовуватися;

рішаючий – вирішальний;

а іменно – а саме;

Тож досить виправдовуватися – вирішальний момент настав. Пора вдосконалювати свою українську. А саме – позбуватися мовних покручів. Найперше – забудьте про слова "оправдуватися", "хватить", "рішаючий", "а іменно".

щитати – вважати;

повезло – пощастило;

портити – псувати;

стидно – соромно;

Вивчайте запропоновані слова і вважайте, що вам пощастило. І сміливо викидайте суржик зі свого лексикону, аби не засмічувати чудову українську мову. І щоб потім ні вам, ні нам не було соромно за слівця-паразити.

При цьому забувайте такі покручі як "щитати", "повезло", "портити" і "стидно".

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намьок – натяк;

мішати – заважати;

виводи – висновки;

І це не натяк – а строга рекомендація. Більше на сьогодні вам заважати і надокучати мовними повчаннями не будемо. Висновки робіть самі.

І позбудьте таких некрасивих слів як "намьок" та "виводи". При цьому майте на увазі: мішати можна цукор в каві – людям заважають.