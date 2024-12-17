В Україні спостерігається кадровий голод учителів. І це проявляється і в тому, що молодь не обирає професію учителя, і втому, що досвідчені педагоги міняють фах. 24 Канал, посилаючись на статтю засновниці "Освіторії" Зої Литвин на "Дзеркалі тижня", називає головні демотиватори професії.

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