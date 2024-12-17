В Украине наблюдается кадровый голод учителей. И это проявляется и в том, что молодежь не выбирает профессию учителя, и в том, что опытные педагоги меняют профессию. 24 Канал, ссылаясь на статью основательницы "Освитории" Зои Литвин на "Зеркале недели", называет главные демотиваторы профессии.
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Чем недовольны педагоги в своей работе
Исследование "Учителя Украины: кадровый потенциал", проведенное общественным союзом "Освитория" и исследовательским агентством Fama среди более 10 тысяч учителей и студентов педагогических специальностей из разных областей Украины, демонстрирует следующее.
Среди факторов, которые больше всего вызывают недовольство у опрошенных учителей, называют:
- количество бюрократии и перечень рабочих задач – 53%;
- объем реальной рабочей нагрузки – 60%.
Перегрузка работой учителей приводит к демотивации, поэтому учителя быстро уходят из профессии, указывает Зоя Литвин в статье.
Менее половины – 47% учителей, довольны своей работой.
Однако, есть разница между уровнем удовлетворенности среди младших и старших по возрасту педагогов: старшие учителя обычно лучше оценивают свою работу, чем младшие.
Еще один демотиватор – уровень заработной платы, которая несоизмерима с нагрузкой.
- учителей не удовлетворены уровнем зарплаты – 68%,
- частично удовлетворены – 19%,
- довольны – только 12%.
Молодежь негативно оценивает свою заработную плату, чем учителя старшего возраста.
Исследование пыталось определить и основные мотиваторы профессии, которые стимулировали бы их продолжать работать в школе – учителя "за":
- сокращение бюрократической нагрузки (94%);
- повышение заработной платы (91%);
- создание благоприятных условий для профессионального развития (90%);
- дружный рабочий коллектив (87%);
- материальное обеспечение учебного процесса (84%).
Мотиваторы для учителей / инфографика "Зеркало недели"
Исследование демонстрирует, что решение ситуации требует комплексного подхода и действовать надо быстро. Ведь, профессия педагога для Украины очень важна.