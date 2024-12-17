В Украине наблюдается кадровый голод учителей. И это проявляется и в том, что молодежь не выбирает профессию учителя, и в том, что опытные педагоги меняют профессию. 24 Канал, ссылаясь на статью основательницы "Освитории" Зои Литвин на "Зеркале недели", называет главные демотиваторы профессии.

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