Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на "Зеркало недели". Основательница ОО "Освитория" Зоя Литвин, ссылаясь на результаты исследования "Учителя Украины: кадровый потенциал" рассказала, в каких регионах – наибольший дефицит.

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Где в Украине не хватает учителей

Литвин отметила, что в городах не хватает около 19 тысяч учителей начального образования, а в селах – примерно 11 тысяч.

При этом добавила, что в городских школах не хватает около 4,4 тысячи, в сельских – 0,1 тысячи учителей естественных наук, а педагогов математических наук – 2 тысячи и 1,4 тысячи соответственно.

В городах запрос на учителей младших классов не заполнен на 31%, в селах – на 25%. Для естественной отрасли недозаполнили должностей учителей 25 и 1% соответственно, а для математической – 17 и 18%.

Больше всего не хватает учителей в прифронтовых областях Украины. Речь идет о Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях,

– уточнила руководительница ОО.

Доля педагогов, которые преподают гуманитарные предметы, в полтора раза превышает долю учителей технических наук. На языково-литературную отрасль приходится больше всего педагогов (27% от общего количества).

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В то же время доля учителей математических наук почти втрое (8%) меньше, естественных наук – вдвое меньше (13%).

Обратите внимание! С 1 января 2025 года в Украине вводят ежемесячную учительскую доплату к зарплате педагогам в размере 1000 гривен. С 1 сентября 2025 года эта сумма увеличится до 2000 гривен.

Учителя хотят сменить профессию