Таковы результаты масштабного исследования "Учителя Украины: кадровый потенциал". Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на ОО "Освитория".
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Почему учителя оставляют педагогическую профессию
К 2030 году прогнозируемая нехватка учителей составит вероятно 108 тысяч педагогов. При этом эта цифра может быть значительно больше.
Планируют ли студенты становиться учителями / Освитория
Кроме того, учителя становятся старше. Средний возраст украинских педагогов – 45 лет, а более 30% учительского состава – педагоги предпенсионного и пенсионного возраста. Большинство педагогов – женщины (86%).
Из профессии стремительно "вымываются" молодые учителя до 30 лет. За последние годы их количество уменьшилось более чем в 1,6 раза. С 2018 по 2023 год мы потеряли 15 тысяч молодых людей, которых не смогли заменить,
– уточнила основательница Освитории Зоя Литвин.
Какова динамика участников образовательного процесса / Освитория
Довольны ли педагоги работой
Только половина (47%) учителей довольны своей работой. Абсолютное большинство педагогов (80%) считает, что общество не ценит их труд. При этом педагоги преимущественно довольны отношениями с учениками, коллегами и родителями.
Главными демотиваторами называют бюрократию, низкую зарплату и большую нагрузку. Только 12% довольны уровнем заработной платы, а 94% высказались за сокращение бюрократической нагрузки как главного мотиватора.
Довольны ли учителя работой / Освитория
Также учителей все меньше в городах и селах. Самые значительные потери учительский состав понес с началом полномасштабного вторжения: за это время он сократился на 12%, или почти на 40 тысяч учителей. Существует также значительный разрыв между учителями гуманитарных и технических направлений.
Заметим, что исследование продолжалось более года. К нему привлекли более 10 тысяч учителей и студентов педагогических специальностей.
- Напомним, что, что с 1 января 2025 года в Украине вводят ежемесячную учительскую доплату к зарплате педагогам в размере 1000 гривен. С 1 сентября 2025 года эта сумма увеличится до 2000 гривен.