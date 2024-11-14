Таковы результаты масштабного исследования "Учителя Украины: кадровый потенциал". Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на ОО "Освитория".

Смотрите также Все ли работники школ будут получать доплаты к зарплате с 2025 года

Почему учителя оставляют педагогическую профессию

К 2030 году прогнозируемая нехватка учителей составит вероятно 108 тысяч педагогов. При этом эта цифра может быть значительно больше.



Планируют ли студенты становиться учителями / Освитория

Кроме того, учителя становятся старше. Средний возраст украинских педагогов – 45 лет, а более 30% учительского состава – педагоги предпенсионного и пенсионного возраста. Большинство педагогов – женщины (86%).

Из профессии стремительно "вымываются" молодые учителя до 30 лет. За последние годы их количество уменьшилось более чем в 1,6 раза. С 2018 по 2023 год мы потеряли 15 тысяч молодых людей, которых не смогли заменить,

– уточнила основательница Освитории Зоя Литвин.



Какова динамика участников образовательного процесса / Освитория

Довольны ли педагоги работой

Только половина (47%) учителей довольны своей работой. Абсолютное большинство педагогов (80%) считает, что общество не ценит их труд. При этом педагоги преимущественно довольны отношениями с учениками, коллегами и родителями.

Главными демотиваторами называют бюрократию, низкую зарплату и большую нагрузку. Только 12% довольны уровнем заработной платы, а 94% высказались за сокращение бюрократической нагрузки как главного мотиватора.



Довольны ли учителя работой / Освитория

Также учителей все меньше в городах и селах. Самые значительные потери учительский состав понес с началом полномасштабного вторжения: за это время он сократился на 12%, или почти на 40 тысяч учителей. Существует также значительный разрыв между учителями гуманитарных и технических направлений.

Заметим, что исследование продолжалось более года. К нему привлекли более 10 тысяч учителей и студентов педагогических специальностей.