С сентября размер ежемесячной надбавки возрастет до 2 тысяч гривен. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона рассказал, все ли работники школ получат деньги, передает 24 Канал.

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Кто из педагогов будет получать "учительскую тысячу"

Чиновник отметил, что доплаты будут получать учителя украинских школ. Но выплаты не предусмотрели для работников детсадов, ведь их зарплаты финансируют за счет местных бюджетов.

Заместитель министра также уточнил, что доплаты предусмотрены для всех педагогических работников школ:

учителей;

психологов;

руководителей кружков и тому подобное.

Эта доплата будет начисляться независимо от того, обратился ли учитель, или не обратился,

– уточнил он.

Средства на выплаты заложили в государственный бюджет на 2025 год. Для почти полмиллиона школьных работников предусмотрели 12 миллиардов гривен. Деньги передадут в местные бюджеты.

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Могут ли отменить выплаты учителям

Сташкив при этом отметил, что эта доплата не является частью повышения должностных окладов.

Сейчас они установлены на время действия военного положения, а также в течение того года, когда оно будет прекращено или отменено. То есть, если это произойдет в 2025 году, то до конца 2025 будут соответствующие доплаты. Если же военное положение будет отменено в 2026, то выплаты продолжат на весь этот год,

– резюмировал чиновник.

Ранее мы информировали о том, что с 1 января 2025 года в Украине вводят ежемесячную учительскую доплату к зарплате педагогам. Так правительство намерено поддержать украинских учителей.