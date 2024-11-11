Выплаты будут получать все учителя учреждений общего среднего образования в Украине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова министра образования и науки Украины Оксена Лисового в эфире телемарафона.

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Всем ли учителям в Украине будут начислять "учительскую тысячу"

Министр уточнил, на получение выплат не будет влиять стаж педагога или местоположение учебного заведения, в котором он работает. Механизм начисления выплат обеспечит МОН.

В государственном бюджете на 2025 год на эту потребность выделят 12 миллиардов гривен, которые государство получает от иностранных партнеров, как и средства на другие расходы социальной сферы,

– уточнил глава Минобразования Украины.

Зато сценарий поднятия зарплаты учителям, который разработало МОН, требует значительно больших средств.

У нас разработан сценарий поднятия зарплаты, который требует при поэтапном внедрении 40 миллиардов гривен. При одномоментном повышении для всех педагогических работников – 300 миллиардов гривен,

– отметил Лисовой.

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Что говорят в МОН о повышении оплаты труда педагогам других учебных заведений

МОН также планирует увеличивать размер доплаты для учителей, если для этого появятся дополнительные средства.

Министр акцентировал и на том, что в ведомстве не забывают и о вопросах повышения зарплат для других педагогических работников, в частности учреждений профессионального-технического, дошкольного образования и колледжей. МОН работает над разработкой механизмов доплат для этих категорий. Все же обязанности по финансированию в этом случае в основном возложили на органы местного самоуправления.