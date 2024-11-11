Виплати отримуватимуть усі вчителі закладів загальної середньої освіти в Україні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова міністра освіти і науки України Оксена Лісового в ефірі телемарафону.

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Чи усім вчителям в Україні нараховуватимуть "вчительську тисячу"

Міністр уточнив, на отримання виплат не впливатиме стаж педагога чи місце розташування закладу освіти, в якому він працює. Механізм нарахування виплат забезпечить МОН.

У державному бюджеті на 2025 рік на цю потребу виділять 12 мільярдів гривень, які держава отримує від іноземних партнерів, як і кошти на інші видатки соціальної сфери,

– уточнив очільник Міносвіти України.

Натомість сценарій підняття зарплати вчителям, який розробило МОН, потребує значно більших коштів.

У нас розроблений сценарій підняття зарплати, який потребує за поетапного впровадження 40 мільярдів гривень. При одномоментному підвищенні для всіх педагогічних працівників – 300 мільярдів гривень,

– зауважив Лісовий.

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Що кажуть у МОН про підвищення оплати праці педагогам інших закладів освіти

МОН також планує збільшувати розмір доплати для вчителів, якщо для цього з'являться додаткові кошти.

Міністр акцентував і на тому, що у відомстві не забувають і про питання підвищення зарплат для інших педагогічних працівників, зокрема закладів професійної-технічної, дошкільної освіти та коледжів. МОН працює над розробленням механізмів доплат для цих категорій. Все ж обов'язки щодо фінансування у цьому разі здебільшого поклали на органи місцевого самоврядування.