Про це інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Мовиться про 1000 гривень.

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Учителі отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати

Так, з 1 січня 2025 року запроваджують щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки".

З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшимо до 2000 грн "на руки" кожному вчителю,

– повідомив Шмигаль.

Це рішення він назвав частиною підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України.

Зверніть увагу! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що середня зарплата вчителів в Україні – близько 15 тисяч гривень. Мінімальна у середньому – близько 9,5 тисячі гривень. Сума залежить від навантаження, категорійності, стажу та інших чинників.

При цьому очільник уряду подякував учителям за самовіддану роботу.

Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та здобувати якісну освіту,

– резюмував Шмигаль.



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