Один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков в інтерв'ю 24 Каналу розповів, учителів яких предметів зараз не вистачає у школах. Принаймні за його практичними спостереженнями.

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Які вчителі – у дефіциті у школах

Пройдаков каже: на сьогодні не вистачає учителів точних наук, іноземних мов та шкільних психологів.

Я був на Сумщині і мені казали, що шкільними психологами працювати не йдуть, бо у приватній практиці заробляють набагато більше. Та сама ситуація з учителями іноземних мов. Приватна практика дає більше переваг, ніж державна школа,

– зазначив він.

І додав: кажуть, що чоловіки зараз, навпаки, йдуть працювати вчителями, аби отримати легальну відстрочку від служби.

У регіонах кличуть, просять згадати про диплом, перевчитися. Але не всі чоловіки готові йти через зарплату. Це не ті гроші, за які можна забезпечувати сім'ю. Хіба що десь паралельно ще працювати. Але тоді вчителювання буде не основною зайнятістю,

– уточнив педагог.

Більше про українізацію та перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.