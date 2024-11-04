Тож окремі люди думають у такому разі, що мова – це не пріоритетно. Один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков в інтерв'ю 24 Каналу розповів, чи коректно взагалі порівнювати те, якою мовою спілкуються військові на фронті та цивільні в тилу.

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Чи варто порівнювати, якою мовою спілкуються військові та цивільні

Педагог каже: військовим треба дякувати за те, що вони роблять, і підтримувати їх тут в тилу, наскільки це можна робити або доєднуватися до них.

Ми ж маємо виконувати свою роботу якісно. Бажано це робити мовою українською і поширювати навколо себе українськомовний ареал,

– уточнив він.

І додав, що військові боронять нашу державу від агресора і можуть це робити різними мовами.

При цьому вчитель переконаний: нам треба дбати про те, куди вони повернуться після Перемоги, щоб тут була українська мова, а не умовно "Росія №2".

От це буде найгірше, коли ми переможемо, але навколо будуть книжки Пушкіна, Достоєвського та Толстого,

– наголосив Пройдаков.

Більше про українізацію та перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.