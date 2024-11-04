Поэтому отдельные люди думают в таком случае, что язык – это не приоритетно. Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков в интервью 24 Каналу рассказал, корректно ли вообще сравнивать то, на каком языке общаются военные на фронте и гражданские в тылу.

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Стоит ли сравнивать, на каком языке общаются военные и гражданские

Педагог говорит: военных надо благодарить за то, что они делают, и поддерживать их здесь в тылу, насколько это можно делать или присоединяться к ним.

Мы же должны выполнять свою работу качественно. Желательно это делать на украинском языке и распространять вокруг себя украиноязычный ареал,

– уточнил он.

И добавил, что военные защищают наше государство от агрессора и могут это делать на разных языках.

При этом учитель убежден: нам надо заботиться о том, куда они вернутся после Победы, чтобы здесь был украинский язык, а не условно "Россия №2".

Вот это будет хуже, когда мы победим, но вокруг будут книги Пушкина, Достоевского и Толстого,

– подчеркнул Пройдаков.

Больше об украинизации и переходе на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.