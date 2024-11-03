Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков в интервью 24 Каналу рассказал, актуальна ли такая инициатива. Также уточнил, надо ли наказывать за нарушения.

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Какой язык должен господствовать на территории школы

Учитель говорит: такая инициатива – актуальна.

Я работаю в частной школе в Киеве. Дети со мной на уроке общаются на украинском, на перемене между собой – русском. Когда я подхожу и прошу говорить на государственном, они будут это делать только в зоне моей досягаемости. Или убегут куда-то и будут дальше общаться на русском,

– отметил он.

При этом Пройдаков отметил, что эту инициативу надо правильно прокоммуницировать родителям и детям. В частности, объяснить, будет ли и какая система наказаний, кто будет ответственен за соблюдение закона.

Я так понимаю, что это будет директор/директорка. Кто должен мониторить ситуацию и фиксировать нарушения? Кого будут наказывать и как? Или это будет словесное предупреждение?

– добавил педагог.

По его словам, словесные предупреждения по состоянию на сейчас не действуют.

То есть в целом инициатива актуальна и правильная. Школа – это центр государственный, здесь должна быть территория украинского языка, украинской идеи,

– резюмировал Пройдаков.

Больше об украинизации и переходе на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.