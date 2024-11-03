Один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков в інтерв'ю 24 Каналу розповів, чи на часі така ініціатива. Також уточнив, чи треба карати за порушення.

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Яка мова має панувати на території школи

Учитель каже: така ініціатива – на часі.

Я працюю у приватній школі у Києві. Діти зі мною на уроці спілкуються українською, на перерві між собою – російською. Коли я підходжу і прошу говорити державною, вони будуть це робити тільки у зоні моєї досяжності. Або втечуть кудись і будуть далі спілкуватися російською,

– зауважив він.

При цьому Пройдаков наголосив, що цю ініціативу треба правильно прокомунікувати батькам і дітям. Зокрема, пояснити, чи буде і яка система покарань, хто буде відповідальний за дотримання закону.

Я так розумію, що це буде директор/директорка. Хто має моніторити ситуацію і фіксувати порушення? Кого каратимуть і як? Чи це буде словесне попередження?

– додав педагог.

За його словами, словесні попередження станом на зараз не діють.

Тобто загалом ініціатива актуальна і правильна. Школа – це осередок державний, тут має бути територія української мови, української ідеї,

– резюмував Пройдаков.

Більше про українізацію та перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.