Это подчеркивает Артур Пройдаков – учитель украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.

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Он сам прошел путь от русифицированного украинца до украиноязычного и теперь помогает это сделать другим. Родился и рос на Луганщине, где везде господствовал русский язык. Война и оккупация родной Кадиевки (до 2016 – Стаханов) заставили переехать. Сейчас в Киеве Артур Пройдаков преподает в частной школе, работает в благотворительном фонде и участвует в различных образовательных проектах и украинизирует молодое поколение.

В интервью Образованию 24 он отметил: именно сейчас благоприятное время для перехода на украинский язык во всех сферах жизни, ведь "все сигналы, маркеры, все божьи символы, все уже указывает на то, что надо переходить на украинский язык".

К Дню украинской письменности и языка, который отмечаем сегодня, 27 октября, один из лучших учителей мира 2023 года рассказал, почему так важно распространять вокруг себя украиноязычный ареол; почему школы должны быть территорией украинского языка и украинской идеи; почему так больно слышать из уст детей русский и как этому противодействовать; как убедить украинцев не общаться в быту на языке агрессора; сколько зарабатывает и должен зарабатывать учитель; возможно ли остановить выезд старшеклассников за границу



Артур Пройдаков / Фото с фейсбук-страницы учителя

Почему часть украинцев снова начинает разговаривать на русском

На сегодня можно заметить тенденцию, что немало украинцев, которые с началом полномасштабной войны перешли на украинский, начинают снова говорить на русском. Почему, по Вашему мнению, такие люди возвращаются к языку агрессора?

Тенденция ощущается даже на улицах Киева. В быту, между собой, в магазине, в кафе, на улице, прогуливаясь с собачками, люди общаются на русском. Они не видят в этом проблемы, игнорируют все упреки и речи, лозунги, что надо говорить на украинском, потому что это – язык безопасности. Почему так происходит?

Люди расслабились, наверное, и почему-то думают, что это их не касается, что война – это где-то там с автоматами в руках, а вот здесь – на противостоянии языковом, лингвистическом, культурном – это все не имеет значения.

В феврале 2022 года пошла критическая волна: на эмоциях украинцы хотели от всего российского отделиться и отделялись. На короткой дистанции было достаточно запала, чтобы отказаться от кино, музыки, ютуба, языка русского. Сейчас 2024 год: третий год продолжается полномасштабная война и 10-й год в целом война с Россией. Либо нет акцента на том, что надо обязательно говорить на украинском в быту, либо эффект большинства срабатывает, либо некоторые смотрят, что военные говорят на русском языке между собой и думают, что язык – это не приоритетно.

Но это важно. Чтобы потом не было призывов защищать русскоязычное население, надо сохранять украинский язык.

Корректно ли вообще сравнивать то, на каком языке общаются военные на фронте и гражданские в тылу?

Военных надо благодарить за то, что они делают, и поддерживать их здесь в тылу, насколько это можно делать или присоединяться к ним. Мы же должны выполнять свою работу качественно. Желательно это делать на украинском языке и распространять вокруг себя украиноязычный ореол. Военные защищают наше государство от агрессора и могут это делать на разных языках. Нам надо заботиться о том, куда они вернутся после Победы, чтобы здесь был украинский язык, а не условно "Россия №2".

Вот это будет хуже, когда мы победим, но вокруг будут книги Пушкина, Достоевского и Толстого.

По Вашему мнению, в Украине сейчас и в дальнейшем нужна мягкая или строгая украинизация?

"Мягкая украинизация" уже тригерит многих. В 2021 году, когда я побеждал на премии (в 2021 году учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков стал победителем Global Teacher Prize Ukraine, – Образование 24), этот лозунг был еще актуален. Однако есть еще много людей, которые боятся переходить на украинский язык, поэтому им надо сознательно помогать. И делать это не очень агрессивно, а в рамках законодательства. При этом предлагать хорошую альтернативу: книги, занятия по украинскому языку, онлайн-курсы, украиноязычный YouTube и тому подобное. Это для тех, кто хочет переходить, но не знает с чего начать. Для других должно работать правило закона. У нас есть хорошо прописанный закон, правда, я не понимаю, насколько эффективно работает система штрафов. Языковой омбудсмен Тарас Кремень говорил, что за год по всей Украине выписали несколько десятков штрафов за нарушения. И это не сотни, не тысячи. И это – либо ситуация у нас очень классная, либо что-то не так.

Поэтому я – за соблюдение закона, за то, чтобы в официальной сфере требовать соблюдения закона. А вот в быту я не знаю, как повлиять на то, чтобы люди между собой говорили на украинском. Надо как минимум применять эффект популяризации украинского языка, культуры. Поэтому должна быть пропаганда украинского языка и соблюдение законов на всех уровнях.



Артур Пройдаков / Фото Global Teacher Prize Ukraine

Как перейти на украинский язык

Какие советы Вы бы дали тем русскоязычным, которые боятся переходить на украинский, потому что считают, что имеют недостаточный уровень владения языком?

Не бояться переходить на украинский язык. Когда, как не сейчас? Уже все сигналы, маркеры, все божьи символы, все уже указывает на то, что надо переходить на украинский язык. Поэтому точно не надо бояться. Среда будет благоприятная.

Если вы скажете друзьям, напишете сообщение, что переходите на украинский и попросите поддержки, то вас точно никто не осудит и не напишет: "Позор". Напишут, наоборот: "Класс, держись!". И дадут еще свои советы, что почитать, что посмотреть, на какие курсы подписаться. Второе – практика. Если трудно общаться на украинском 24/7, выделите час в день и говорите в течение этого часа со всеми на государственном. Начните с соцсетей: писать на украинском немножко легче, чем говорить, потому что у вас будет время подумать.

Да и примеров перехода успешных публичных людей с русского на украинский очень много. Выбирайте подходящий. Нравится поп-культура – Дорофеева, Дантес, Кацурин, Птушкин в помощь. Нравится политика – посмотрите на президента. Нравятся писатели – посмотрите, как культурные деятели, которые раньше говорили на русском, сейчас говорят на украинском.

Примеров очень много, и именно сейчас благоприятное время для перехода на украинский язык во всех сферах жизни. Вам будет зеленый свет, а в сфере бизнеса, может, еще и премию за это дадут.

В общем стоит привлекать различные каналы коммуникации, в частности интернет, для популяризации украинского языка.

Бизнесмены переходят на украинский?

Отдельные бизнесмены демонстрируют успешные кейсы на собственном примере – и это мотивирует других. Впоследствии это перерастает в тенденцию. Меня приглашали несколько раз ІТ-компании проводить вебинары по переходу на украинский язык. Запрос есть, хотя в 2022 году их было больше. Либо все перешли, либо волна спала. Но я сдержанный оптимист, потому что в Киеве слышу много русского языка на улице, в метро. Люди между собой общаются и особенно ссорятся на русском языке.

Какое соотношение украинского – русского Вы слышите вокруг, в частности в Киеве?

Субъективно: 60% на 40% в пользу украинского. Но это мой "пузырь", или я в наушниках часто хожу и не слушаю. Это в Киеве. Вот был на Сумщине недавно в командировке. В Ромнах зашел в магазин – ко мне обращались на русском. Причем я говорю на украинском, а мне – на русском.

Немало русского языка именно на бытовом уровне. Но знаете, что наиболее досадно? Язык детей. Когда дети идут, условно, на прогулку, на футбол, они между собой говорят на русском.

Как убедить перейти на украинский язык тех, кто против

Что можете посоветовать тем украинцам, которые не хотят переходить на украинский?

Я за то, чтобы объяснять, говорить, что это важно, что идет война, поэтому будет очень классно, если этот человек будет говорить на украинском. Также надо самому быть примером: в метро говорить, с мамой по телефону, чтобы это слышали другие. Это влияет. Предлагать читать украинское и объяснять, что его 200 лет запрещали. Я всегда говорю, убеждаю, аргументирую – не поднимаю голос, не кричу. И это влияет на бытовую ситуацию. Нужны также новые информационные, коммуникационные кампании. Возможно, сеть билбордов, реклама в метро, привлечение блогеров и тому подобное.

В Украине до сих пор, к сожалению, встречаются случаи, когда человека не берут на работу из-за украинского (!) языка. Компания аргументирует это тем, что кандидату будет "некомфортно, ведь у них – русскоязычная среда". Как этому противодействовать?

Это очень плачевные компании. Я надеюсь, что таких кейсов будет меньше. Но если человека действительно на работу не берут из-за того, что он говорит на украинском языке, надо жаловаться, как минимум, языковому омбудсмену, давать огласку ситуации в соцсетях.

Люди сейчас хотят меньше таких скандалов, потому что понимают, что быть связанным сейчас в публичной сфере с русским языком – это немного зашквар.

Какой язык должен господствовать в школе

Можно ли объяснить украинцам, которые говорят на русском, что этот язык – часть "русского мира"? Почему многие украинцы до сих пор этого не поняли? Как, в частности, стимулировать родителей, которые разговаривают на русском с детьми, перейти на украинский?

Вы прекрасно сказали.

Я бы не боялся говорить, что русский язык – это часть "русского мира". Людям надо это напоминать. Говорить, что это ваше право, но помните: русским языком сейчас нас убивают, уничтожают.

И если представители российской власти хотят, чтобы мы отменили закон об украинском языке, если хотим перемирия, – это что-то значит. Это надо объяснять родителям. Да, часть это триггерное. Они скажут: "Боже, что тут, в школе, политика опять?". Мне, кстати, упрекают, что я тут политикой занимаюсь. А я говорю: "Какая это политика? Это вопрос украинского языка. Я учитель украинского языка. Я должен защищать и популяризировать язык!".

Не надо ждать действий Минкульта, а на местном уровне проводить инициативы. Надо всегда с родителями говорить на украинском языке, не переходить на русский. Не угождать им, переходя на русский. Во-вторых, создавать предложение. Школа также может влиять на своих родителей, на сообщество. Попробовать создать собственный украиноязычный центр. Например, на базе школы – разговорный клуб. Мы планируем в ноябре организовать литературный вечер. Приглашаем родителей, их друзей, родственников, детей, учителей. Будем читать "451 градус по Фаренгейту". Участие бесплатное.



Артур Пройдаков / Фото с фейсбук-страницы учителя

И я бы очень хотел, чтобы особенно дети общались на украинском. Потому что есть ситуации, когда родители забирают детей из школы, на рецепции говорят: "Дякую вам, до побачення", а потом к ребенку: "Как день прошел? Все хорошо?"

Кстати, о языке в школе. Верховная Рада Украины может запретить общение на русском языке на территории школы во время образовательного процесса. Соответствующий законопроект зарегистрировала нардеп Наталья Пипа. Согласны ли Вы с введением такого правила? Какое должно быть наказание за нарушение?

Это актуально. Я работаю в частной школе в Киеве. Дети со мной на уроке общаются на украинском, на перемене между собой – на русском. Когда я подхожу и прошу говорить на государственном, они будут это делать только в зоне моей досягаемости. Или убегут куда-то и будут дальше общаться на русском. Но эту инициативу надо правильно прокоммуницировать родителям и детям. Объяснить, будет ли и какая система наказаний, кто будет ответственен за соблюдение закона. Я так понимаю, что это будет директор/директорка. Кто должен мониторить ситуацию и фиксировать нарушения? Кого будут наказывать и как? Или это будет словесное предупреждение? Словесные предупреждения по состоянию на сейчас не действуют.

То есть в целом инициатива актуальная и правильная. Надо только ее хорошо разъяснить. Школа – это центр государственный, здесь должна быть территория украинского языка, украинской идеи.

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Есть ли в Вашей школе учителя, которые между собой говорят на русском?

В моей микровселенной на переменах учителя в школе все общаются на украинском. Но это субъективная оценка, ведь надо быть с каждым близким другом, чтобы знать, на каком языке он говорит вечером. С коллегами общаемся на профессиональные темы и понимаем, что это надо делать на украинском. И даже если обсуждаем бытовые вещи.

Но могу честно рассказать о другом примере: у меня есть товарищ, заместитель директора школы в Одессе. Замечательный человек. Говорил на русском – перешел на украинский. Сейчас в школе он говорит исключительно на государственном, со мной также, но с родителями, родственниками, близкими друзьями из Одессы – на русском. Это как пример того, что учителя в быту могут говорить на русском, а на уроках – на украинском.

Как культура помогает забыть русский язык

А Вы с детства общаетесь на украинском или перешли с русского? Что этому поспособствовало?

Я – учитель украинского языка и литературы. Я говорил на русском языке во время работы преподавателем в Стахановском педагогическом колледже. То есть на украинском – на уроках, а на переменах – на русском. В быту также, когда ходил с детьми в кино, в музеи, говорил на русском. Перешел на украинский в 2014 году, когда началась война и я приехал на Сумщину.

Я понял, что если я – учитель украинского языка и литературы, то не нормально, что я говорю на русском. Да и на Сумщине было легче: вокруг было уже больше украинского. И я решил, что я перейду на украинский язык. Причем я везде говорил так литературно, так вежливо, артикулируя каждый звук, и это всем нравилось.

Я хотел даже доказать, что с Луганщины вот такие люди тоже могут быть. Для меня это был вызов своеобразный такой – говорить на украинском.

До 2014, когда я полностью перешел на украинский, это происходило постепенно: в чатах писал на украинском языке ученикам и учителям. А вот в быту было труднее всего. Но мне было легко перейти, потому что бэкграунд был украинский. Поэтому помните: чем больше вокруг вас будет всего украинского, тем вам будет проще. Я уже даже отвык от общения на русском. В 2023 году после успеха на мировом Global Teacher Prize надо было с эстонскими журналистами полчаса общаться на русском. Я говорил и понимал, что я уже забываю этот язык.

А что Вас побудило стать учителем именно украинского языка и литературы, несмотря на то, что Вы с Востока Украины и раньше общались на русском?

Увлечение украинской культурой. Очень нравилась современная украинская литература: Андрухович, Жадан, Забужко и компания, украинская музыка, украинское кино. Я помню, что в 2014 – 2016 годах скачивал украинскую версию фильмов и записывал их на DVD, чтобы посмотреть именно на украинском. Мне хотелось дубляж смотреть украиноязычный, слышать именно украинский, а не русский язык. Это для меня было важно.

Еще что побуждало: украинский язык классный и мы живем в Украине, почему изучать русский? Вокруг было много всего русского, а хотелось как-то отличаться.

Также помогло увлечение футболом. Мне нравилось, что спортивные трансляции у нас были все на украинском языке. Помню, Виктор Вацко в 2006 году комментировал матчи Чемпионата мира (куда наша сборная по футболу пробилась впервые), который все смотрели, именно на украинском. Это было очень прикольно. И я хотел тоже знать, изучать украинский.



Артур Пройдаков / Фото Global Teacher Prize Ukraine

Какие сейчас самые острые проблемы в украинском образовании

От вызовов языковых перейдем к образовательным. Какие Вы видите самые острые проблемы в системе украинского образования сейчас?

Во-первых, это безопасность и устойчивость. Очень хочется, чтобы был стабильный образовательный процесс, который не прерывает тревога. Она создает дискомфорт: урок прерывается и уже дети думают не о каких-то учебных целях, а о своем, смотрят, откуда что летит и тому подобное. Хотя на Сумщине вообще нет офлайн-образования. Я заходил в школу, где работал 6 лет. Там нет никого. И пока нет даже предпосылок, что они вернутся. И вот в документах написано, что в школе учится тысяча детей, а в самой общине где-то до 200 находится. Дети получают образование онлайн, но находятся в других регионах или за рубежом. А если условно завтра будет Победа, надо будет, чтобы эти дети возвращались. А не все вернутся. И это вызов.

Третий момент: соотношение зарплата – мотивация учителей. Мотивация на местах проседает.

Четвертое: в Украине с 2027 года будут воплощать реформу старшей профильной школы. Не все школы понимают ее особенность и что это будут за изменения. Не все осознают, что будет 12-й класс. И это все надо объяснять доступным языком, а не просто показывать презентацию. Объяснить – как было, уже не будет. Будет либо с 1-го по 9-й, либо с 10-го по 12-й класс. Третьего не дано.

Сколько зарабатывает и должен зарабатывать учитель

Рассмотрим подробно отдельные из этих проблем – вызовов. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет 12 тысяч гривен (+/-). А какой она должна быть, чтобы достойно оценить труд педагогов?

Я общался с коллегами в регионах, и они говорят, что такую зарплату могут получать педагоги, которые имеют звание, доплаты и тому подобное.

Коллеги из Сумщины рассказали, что педагогу, который приходит работать в школу на ставку без опыта, предлагают до 6 тысяч гривен зарплаты. То есть ситуация достаточно критическая, поэтому учителей не хватает. Мало людей идет в профессию, потому что не все считают, что учительство – это престижно и авторитетно.

В Киеве, Львове или в частных школах ситуация может быть оптимистичнее, есть конкуренция. Но в райцентрах, например, где государственные школы господствуют, вы выше штатного расписания не прыгнете. Если 6 тысяч, то 6 тысяч.

Я считаю, что минимальная зарплата учителя должна составлять 25 тысяч гривен. Я готов это поддержать, чтобы мы переломили систему в хорошем смысле и предоставили заинтересованность педагогам.

Приходите после института, получаете 25 тысяч гривен. Если вы уже крутой педагог, то 30, 40 и даже 50 и больше. Я думаю, это нормальная рыночная зарплата. Но министр Лисовой говорит, что средств нет, потому что все деньги украинского бюджета идут на оборону, а внешние донорские деньги – на соцвыплаты и тому подобное. И добавляет, что мы не можем никак повысить учителям зарплату, пока идет война. И это очень печальная история. Это демотивирует, потому что никто не знает, когда закончится война.

А время идет, люди сейчас здесь живут и работают. Есть учителя, которые готовы нести этот крест, а есть те, кто постепенно отчаивается и уходит из профессии. И найдем ли мы их, когда закончится война? Не факт, что сразу. Поэтому было бы классно хотя бы символически на 500 гривен поднять ставку, где-то найти эти возможности. Потому что мы теряем очень много.

Учителей каких предметов сейчас не хватает в школах по Вашему опыту?

Учителей точных наук, иностранных языков и школьных психологов. Я был на Сумщине и мне говорили, что школьными психологами работать не идут, потому что в частной практике зарабатывают гораздо больше. Та же ситуация с учителями иностранных языков. Частная практика дает больше преимуществ, чем государственная школа.

Говорят, что мужчины сейчас, наоборот, идут работать учителями, чтобы получить легальную отсрочку от службы. В регионах зовут, просят вспомнить о дипломе, переучиться. Но не все мужчины готовы идти из-за зарплаты. Это не те деньги, за которые можно обеспечивать семью. Разве что где-то параллельно еще работать. Но тогда учительство будет не основной занятостью.

А насколько отличаются зарплаты в государственных и частных школах?

Я думаю, что везде ситуация разная. В Киеве, Львове есть, например, доплаты от городского бюджета, или директорам, учителям какие-то премии либо доплаты за престижность и тому подобное.

Но в среднем, по моим наблюдениям, если вы работаете на полную ставку, имеете опыт, классное руководство, то в государственной школе можете получать где-то 10 – 15 тысяч гривен. Педагог в частной школе может получать в среднем 20 – 25 тысяч гривен, если работаете на полную ставку.

Если приобщаетесь к различным проектам, то и больше можете зарабатывать. Но сумма может также отличаться в зависимости от региона, доплат местной власти и тому подобное.

А как учителю сегодня наладить дополнительный заработок благодаря педагогическим знаниям?

Из моего опыта работы в государственной школе, это: учительство, репетиторство, частные занятия. Думаю, что большинство педагогов в Украине имеет какую-то индивидуальную практику. Также важно приобщение к проектной деятельности. Есть много общественных организаций, благотворительных фондов, которые реализуют различные образовательные проекты и просят педагогов участвовать даже онлайн. Эти возможности есть, их надо мониторить, искать, подписываться на различные образовательные страницы. Я, например, как учитель украинского языка и литературы, приобщаюсь к бесплатным вебинарам НМТ-2025. Готовлю 25 вебинаров, провожу занятия для детей. Они за это ничего не платят, но я получаю вознаграждение от платформы официально.

Я, кстати, не ставил условия, что ученикам надо идти на индивидуальные занятия, чтобы получить хорошую оценку. Кто хотел, добровольно приходил, потому что родители отправили улучшить оценку. Поэтому надеюсь, что учителя в школе работают качественно. А если учитель или учительница ставит условия, что обязательно надо идти на репетиторство и платить условно 200 гривен в час, это уже печальная история.

В целом для многих педагогов репетиторство является опцией дополнительного заработка, кто бы что ни говорил, стимулом, чтобы оставаться в профессии, прокачивать навыки и повышать профпригодность. В этом также помогают и соцсети.



Артур Пройдаков / Фото с фейсбук-страницы учителя

Возможно ли остановить выезд старшеклассников за границу

Министр образования и науки недавно заявил, что немало старшеклассников, в частности юношей, сейчас выезжает за границу. Как остановить этот процесс и поможет ли качественное образование, как говорит Лисовой?

Тенденция есть и она усиливается. И это вопрос не в качестве образования, а в том, что родители видят угрозу или риски в том, что их детей впоследствии мобилизуют и отправят защищать Украину.

Я считаю, если будет четкий сигнал от государства, что до 25 лет ни в коем случае никогда и никого мобилизовать не будут, независимо от обстоятельств, родители будут понимать это, и, может, остановится этот отток старшеклассников за границу. Но пока не так. Ситуация очень нестабильная и напряженная.

Родители понимают, что все может измениться и, чтобы не было этих лишних рисков, те, кто имеют возможность, отправляют детей за границу. Я наблюдаю даже тенденцию: если в первый год войны 17-летние дети выезжали, пока им не исполнилось 18 лет, то сейчас я вижу, что даже в 9 классе ребята хотят выезжать, чтобы не становиться на воинский учет.

Один из моих учеников предупредил, что на второй семестр он не останется. Говорит: "Меня забирают родители, говорят, чтобы я уезжал". Это обычно не решение детей, это решение родителей. И даже если у нас есть роскошный УКУ, неплохая Киевская школа экономики, Киево-Могилянка, Сумской государственный университет и так далее, – не в качестве образования дело. Если родители имеют возможность, они детей отправляют официально за границу. Я не хочу разводить "зраду" и пробую очень спокойно сказать, но тенденции, что отток детей из страны остановится, я не вижу. В старшей школе сейчас учатся преимущественно девушки.

Вы уже упомянули о реформе профильного среднего образования, которую с 2027 года будет внедрять МОН в Украине. То есть ученики будут учиться уже не 11, а 12 лет, и в старших классах смогут выбирать профиль. Насколько эффективной, по Вашему мнению, будет эта реформа?

В теории это звучит очень классно. Десятиклассники сейчас немного скучают, потому что экзамены аж через год. А так каждый сможет выбрать профиль по душе. Я бы выбрал гуманитарный, изучал бы медиаграмотность, современную литературу и тому подобное. Но кто будет преподавать предметы углубленного профиля? Нужно ли для этого будет пройти переобучение? Готова ли школа обеспечить этот профиль и вообще все, которые есть в теории?

Я подозреваю, что некоторые школы, чтобы сохранить детей, откроют все профили, но качественно обеспечить их преподавание не факт, что смогут. Да и вопрос оптимизации сети школ для них очень не простой. Но, если есть школа, в которой учится тридцать детей и все предметы преподает всего пять учителей, и надо отапливать помещение, то такое учебное заведение надо оптимизировать. При этом обеспечивать транспорт, чтобы дети могли ездить на учебу в другой населенный пункт. Правда, сопротивление на местах безумное, поэтому надо все правильно разъяснять.

Как эффективно подготовиться к НМТ

В чем секрет успеха в подготовке к НМТ? Какие советы Вы можете дать нынешним одиннадцатиклассникам?

Систематическая, стабильная подготовка. Начинать ее можно уже, как тренировки в спортзале: два – три раза в неделю. Оставлять определенное время, садиться и прорабатывать материал. Второй совет: больше практики, выполнения тестов. Изучайте их структуру. Есть определенное количество вопросов, которое точно не будут менять. Есть определенная программа, по которой надо готовиться, чтобы понимать, какие вопросы будут и с чем вы будете иметь дело на тестировании. Ресурсов для подготовки сейчас очень много. Учителя в 11 классе тоже могут в рамках уроков повторять материалы для подготовки учеников к НМТ.

Общий уровень НМТ не усложняется, он остается стабильно доступным: нет открытой части, сочинений писать не надо, только выполнять тесты. То есть ничего экстраординарного нет, но надо систематически готовиться. При этом следует учитывать влияние образовательных потерь, ведь сейчас в одном классе могут учиться дети с разным опытом. Не все имеют одинаковый уровень знаний из-за выезда за границу, блэкаутов и тому подобное. Все же индивидуально ребенок может отследить свой прогресс и регресс и работать с этим.