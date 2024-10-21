В СМИ появилась информация, что за нарушение учеников будут наказывать штрафами. Автор законопроекта Наталья Пипа в комментарии Образованию 24 (24 Каналу) заявила, что эта информация не правдива.

Смотрите также Адвокат заявил о штрафах для учеников за русский в школе: автор законопроекта ответила

Будут ли наказывать учеников и педагогов за общение на русском в школе

Народная избранница сообщила: учеников никто не будет штрафовать. Штрафы были и будут те же для учителей и директора, если они не будут употреблять государственный язык.

Эта норма действует уже несколько лет. Но основное, что сможет решить этот закон, чтобы не было разной трактовки, что такое "язык образовательного процесса". То есть – перерыв – это образовательный процесс, или нет? Внеурочное время, учительская – это образовательный процесс?

– уточнила нардеп.

И добавила, что этот законопроект должен определить, что все учебное заведение, вся его территория и все, что там происходит, – это образовательный процесс. Ведь до этого было трудно доказать, что внеурочное время – это тоже образовательный процесс. Поэтому педагоги будут вынуждены общаться только на государственном языке. Также – создавать для детей вместе с родителями украиноязычную среду.

Кроме школ нацменьшинств, потому что там не обязывают, а рекомендуют создавать украиноязычную среду,

– уточнила Пипа.

Зато педагоги смогут получить штраф в случае нарушения законодательства.

Если кто-то услышит от учителя русский язык на территории школы, может обратиться к директору или к языковому омбудсмену сразу. Но лучше всего иметь видеодоказательство нарушения или свидетелей,

– резюмировала нардеп.

Смотрите также Учеников и учителей в 2025–2026 учебном году ожидают серьезные изменения

Что известно о законопроекте Натальи Пипы