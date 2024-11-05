Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков в интервью 24 Каналу рассказал, учителей каких предметов сейчас не хватает в школах. По крайней мере по его практическим наблюдениям.

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Какие учителя – в дефиците в школах

Пройдаков говорит: на сегодня не хватает учителей точных наук, иностранных языков и школьных психологов.

Я был на Сумщине и мне говорили, что школьными психологами работать не идут, потому что в частной практике зарабатывают гораздо больше. Та же ситуация с учителями иностранных языков. Частная практика дает больше преимуществ, чем государственная школа,

– отметил он.

И добавил: говорят, что мужчины сейчас, наоборот, идут работать учителями, чтобы получить легальную отсрочку от службы.

В регионах зовут, просят вспомнить о дипломе, переучиться. Но не все мужчины готовы идти из-за зарплаты. Это не те деньги, за которые можно обеспечивать семью. Разве что где-то параллельно еще работать. Но тогда учительство будет не основной занятостью,

– уточнил педагог.

Больше об украинизации и переходе на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.