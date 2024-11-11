Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа в ефірі національного телемарафону. Він уточнив, що дефіцит був і до повномасштабного вторгнення.

Дивіться також Учителі отримуватимуть надбавку до зарплати – 1000 гривень щомісяця: коли саме

Вчителі яких предметів у дефіциті в Україні

Посадовець зазначив, що в Україні найбільше бракує учителів:

англійської мови;

математики;

фізики.

Проте, за словами заступника Лісового, педагогів із цих предметів бракувало й до 24 лютого 2022 року.

Близько 4% від загальної кількості ставок у нас є вакантними. Передусім це посади, які і до повномасштабного вторгнення були в дефіциті, постійно не заповненими. Це вчителі англійської мови, математики, фізики та інших предметів,

– уточнив Сташків.

Посадовець каже, що ситуація у час повномасштабного вторгнення не суттєво змінилася.

Шукаєте дистанційну школу з багаторічним досвідом та професійною командою фахівців? Зверніть увагу на освітню платформу "Оптіма", де школярі отримують доступ до інноваційного авторського матеріалу та постійну підтримку зі сторони менеджерів, вчителів і техвідділу. Школа має понад 7 тисяч успішних випускників, стати одним з яких може і ваша дитина.