Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа в ефірі національного телемарафону. Він уточнив, що дефіцит був і до повномасштабного вторгнення.
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Вчителі яких предметів у дефіциті в Україні
Посадовець зазначив, що в Україні найбільше бракує учителів:
- англійської мови;
- математики;
- фізики.
Проте, за словами заступника Лісового, педагогів із цих предметів бракувало й до 24 лютого 2022 року.
Близько 4% від загальної кількості ставок у нас є вакантними. Передусім це посади, які і до повномасштабного вторгнення були в дефіциті, постійно не заповненими. Це вчителі англійської мови, математики, фізики та інших предметів,
– уточнив Сташків.
Посадовець каже, що ситуація у час повномасштабного вторгнення не суттєво змінилася.
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