Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Андрея Сташкива в эфире национального телемарафона. Он уточнил, что дефицит был и до полномасштабного вторжения.

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Учителя каких предметов в дефиците в Украине

Чиновник отметил, что в Украине больше всего не хватает учителей:

английского языка;

математики;

физики.

Однако, по словам заместителя Лисового, педагогов по этим предметам не хватало и до 24 февраля 2022 года.

Около 4% от общего количества ставок у нас вакантны. Прежде всего это должности, которые и до полномасштабного вторжения были в дефиците, постоянно не заполненными. Это учителя английского языка, математики, физики и других предметов,

– уточнил Сташкив.

Чиновник говорит, что ситуация во время полномасштабного вторжения не существенно изменилась.

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