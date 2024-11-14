Такі результати масштабного дослідження "Вчителі України: кадровий потенціал". Про це інформує 24 Канал з посиланням на ГО "Освіторія".

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Чому вчителі залишають педагогічну професію

До 2030 року прогнозований брак учителів становитиме ймовірно 108 тисяч педагогів. При цьому ця цифра може бути значно більша.



Чи планують студенти ставати вчителями / Освіторія

Окрім того, вчителі стають старшими. Середній вік українських педагогів – 45 років, а понад 30% вчительського складу – педагоги передпенсійного та пенсійного віку. Більшість педагогів – жінки (86%).

З професії стрімко "вимиваються" молоді вчителі до 30 років. За останні роки їх кількість зменшилась більш ніж у 1,6 раза. З 2018 по 2023 рік ми втратили 15 тисяч молодих людей, яких не змогли замінити,

– уточнила засновниця Освіторії Зоя Литвин.



Яка динаміка учасників освітнього процесу / Освіторія

Чи задоволені педагоги роботою

Лише половина (47%) вчителів задоволені своєю роботою. Абсолютна більшість педагогів (80%) вважає, що суспільство не цінує їхню працю. При цьому педагоги переважно задоволені стосунками з учнями, колегами та батьками.

Головними демотиваторами називають бюрократію, низьку зарплату та велике навантаження. Лише 12% задоволені рівнем заробітної плати, а 94% висловилися за скорочення бюрократичного навантаження як головного мотиватора.



Чи задоволені вчителі роботою / Освіторія

Також вчителів дедалі менше в містах та селах. Найзначніших втрат учительський склад зазнав із початком повномасштабного вторгнення: за цей час він скоротився на 12%, або майже на 40 тисяч учителів. Існує також значний розрив між учителями гуманітарних і технічних напрямків.

Зауважимо, що дослідження тривало понад рік. До нього залучили понад 10 тисяч вчителів та студентів педагогічних спеціальностей.