Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня". Засновниця ГО "Освіторія" Зоя Литвин, посилаючись на результати дослідження "Вчителі України: кадровий потенціал" розповіла, у яки регіонах – найбільший дефіцит.
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Де в Україні бракує вчителів
Литвин зазначила, що у містах бракує близько 19 тисяч учителів початкової освіти, а в селах – приблизно 11 тисяч.
При цьому додала, що у міських школах бракує близько 4,4 тисячі, в сільських – 0,1 тисячі учителів природничих наук, а педагогів математичних наук – 2 тисячі та 1,4 тисячі відповідно.
У містах запит на вчителів молодших класів не заповнений на 31%, у селах – на 25%. Для природничої галузі недозаповнили посад учителів 25 і 1% відповідно, а для математичної – 17 і 18%.
Найбільше бракує вчителів у прифронтових областях України. Мовиться про Харківську, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську та Одеську області,
– уточнила очільниця ГО.
Частка педагогів, які викладають гуманітарні предмети, у півтора раза перевищує частку вчителів технічних наук. На мовно-літературну галузь припадає найбільше педагогів (27% від загальної кількості).
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Водночас частка вчителів математичних наук майже втричі (8%) менша, природничих наук – удвічі менша (13%).
Зверніть увагу! З 1 січня 2025 року в Україні запроваджують щомісячну вчительську доплату до зарплати педагогам у розмірі 1000 гривень. З 1 вересня 2025 року ця сума збільшиться до 2000 гривень.
Учителі хочуть змінити професію
- Понад 40% вчителів в Україні має намір вже до 2030 року змінити професію.
- При цьому лише половина студентів педагогічних вишів планує працювати у школі найближчими роками.
- Такі результати масштабного дослідження "Вчителі України: кадровий потенціал".
- До 2030 року прогнозований брак учителів становитиме ймовірно 108 тисяч педагогів. При цьому ця цифра може бути значно більша.