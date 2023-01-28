Натомість слова-паразити псують вашу українську. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує допомагати вам викидати зі своєї мови слова-"перевертні".
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Як говорити правильно
У дванадцятій добірці ми розкажемо вам про найпоширеніші слова із суржика, які ви вживаєте кожного дня.
канєшно – звісно, авжеж;
Слово "канєшно" ви точно чули не раз і, напевно, вживали також – навіть жартома. Але його таки варто замінити на "звісно" чи "авжеж".
кстаті – до речі;
"Кстаті", – скажете ви – і вже зробите помилку. Бо треба казати "до речі".
поняв – зрозумів;
почті – майже;
тоже – теж, також;
Зрозуміли? Майже? Добре. Головне, щоб не "поняли" і "почті". Це також важливо. І в жодному разі не "тоже".
До теми Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про енергетичну кризу
задавати питання – ставити, запитувати;
Тому якщо зрозуміли – питань ставити не будете. І запам’ятайте: питання ставлять, а не задають. Чи просто запитують. А задавати можна тон або домашнє завдання.
самий найкращий – найкращий;
приймати участь – брати участь;
Тож якщо ви вивчили ці слова – ви найкращий учень. І у жодному разі не "самий кращий" чи "самий найкращий".
Відтак сміливо можете починати думати про те, аби брати участь у мовних вікторинах. Але передовсім не забувайте: саме брати участь, а не приймати. Приймати можна пологи, склотару або когось у партію.
Як приклад: Лікар приймає пологи, а батько дитини присутній, відтак бере в них участь.
співпадіння, соупадєніє – збіг;
Тож хвилинка уваги: якщо ви знову вживаєте слова-"паразити", що це? Соупадєніє? Не думаю! Ви просто погано вивчити вищенаведені слова. І звичайно, не забувайте, що ваше незнання – не соупадєніє (як кажуть нешановні недруги України – наприклад, всякі кісєльови) і навіть не співпадіння, а швидше збіг або ж лінь).
Позбутися цих слів-"паразитів" не важко – просто робіть це системно.