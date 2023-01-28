Натомість слова-паразити псують вашу українську. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує допомагати вам викидати зі своєї мови слова-"перевертні".

Читайте Дякуйте за подвиг щиро і без суржика: як правильно говорити українською про ЗСУ

Як говорити правильно

У дванадцятій добірці ми розкажемо вам про найпоширеніші слова із суржика, які ви вживаєте кожного дня.

канєшно – звісно, авжеж;

Слово "канєшно" ви точно чули не раз і, напевно, вживали також – навіть жартома. Але його таки варто замінити на "звісно" чи "авжеж".

кстаті – до речі;

"Кстаті", – скажете ви – і вже зробите помилку. Бо треба казати "до речі".

поняв – зрозумів;

почті – майже;

тоже – теж, також;

Зрозуміли? Майже? Добре. Головне, щоб не "поняли" і "почті". Це також важливо. І в жодному разі не "тоже".

До теми Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про енергетичну кризу

задавати питання – ставити, запитувати;

Тому якщо зрозуміли – питань ставити не будете. І запам’ятайте: питання ставлять, а не задають. Чи просто запитують. А задавати можна тон або домашнє завдання.

самий найкращий – найкращий;

приймати участь – брати участь;

Тож якщо ви вивчили ці слова – ви найкращий учень. І у жодному разі не "самий кращий" чи "самий найкращий".

Зверніть увагу! Форми найвищого ступеня порівняння прикметників утворюємо за допомогою префікса -най або слова "найбільш", а не "самий".

Відтак сміливо можете починати думати про те, аби брати участь у мовних вікторинах. Але передовсім не забувайте: саме брати участь, а не приймати. Приймати можна пологи, склотару або когось у партію.

Як приклад: Лікар приймає пологи, а батько дитини присутній, відтак бере в них участь.

співпадіння, соупадєніє – збіг;

Тож хвилинка уваги: якщо ви знову вживаєте слова-"паразити", що це? Соупадєніє? Не думаю! Ви просто погано вивчити вищенаведені слова. І звичайно, не забувайте, що ваше незнання – не соупадєніє (як кажуть нешановні недруги України – наприклад, всякі кісєльови) і навіть не співпадіння, а швидше збіг або ж лінь).

Позбутися цих слів-"паразитів" не важко – просто робіть це системно.

Тож вчіть швиденько ці слова! І бережіть себе та чистоту своєї української мови.