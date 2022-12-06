При цьому, якщо ви вже й вітаєте своїх рідних воїнів або ж просто дякуєте усім українським військовослужбовцям, робіть це красивою та правильною українською мовою.

24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує надавати вам корисні мовні поради. Тож у жодному разі не використовуйте слова з мови агресора, звертаючись до тих, хто боронить нашу землю від Росії.

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Як говорити правильно

У п'ятій добірці нашого циклу пропонуємо вам слова та словосполучення, які варто вживати, коли говорите про наші героїчні Збройні Сили. Зокрема, дякуєте воїнам за захист України та розповідаєте останні новини з фронту.

Головнокомандувач – Головномандуючий;

перемога – побєда:

Але навіть у пориві емоцій пам'ятайте, що Валерій Залужний – Головнокомандувач ЗСУ, а не Головнокомандуючий ЗСУ. І усі ми з нетерпінням чекаємо на перемогу України, а не "побєду".

Зверніть увагу! Сучасній українській мові активні дієприкметники теперішнього часу взагалі не притаманні. Тобто дієприкметники, що закінчуються на -ачий, -ячий, учий, -ючий.

батько – папа;

захисники, оборонці – защитники:

У такий важкий для України час генерал Залужний став без перебільшення батьком для кожного воїна. І саме "батьком", а не "папою". "Папа" – це росіянин, син якого прийшов з війною в Україну. І цього до кінця не може усвідомити Папа Римський у Ватикані. Все ж кожному з таких російських недовояк наші захисники можуть сказати "па-па", скинувши з дрона у честь свята невеликий "подарунок" – міну на голову.

При цьому пам'ятайте: у нас героїчні захисники та оборонці, а не "защитники".

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свято – празнік;

бути, перебувати – знаходитися: