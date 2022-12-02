24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує надавати вам корисні мовні поради. Навіть у час кризи використовуйте наші добірки та забудьте про російські мовні паразити.

Важливо Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про енергетичну кризу

Чому це важливо

Росія віками намагалася знищити українську мову та робила все можливе, аби наблизити нашу унікальну мову до російської. Пам'ятайте про це – особливо у час, коли мерзнете, бо у ваших оселях через того ж агресора немає світла і опалення.

Як говорити правильно

У четвертій добірці нашого циклу пропонуємо вам слова та словосполучення, які варто вживати, коли говорите про тепло та Пункти незламності.

пункти обігрівання – пункти обігріву;

зупинення діяльності – зупинка діяльності:

Тож, якщо у вашій оселі відключили опалення, і ви шукаєте, де зігрітися, пам'ятайте: вам потрібно знайти пункти обігрівання, а не обігріву чи зігріву. Останні є кальками з російської.

При цьому можете не переживати, що вони раптом припинять працювати. І пам'ятайте: краще казати "зупинення діяльності", а не "зупинка діяльності". Адже з коренем зупин- суфікс "к" має інше значення – місце, де зупиняється щось.

Зверніть увагу! Українські віддієслівні іменники на позначення процесу переважно закінчуються на -ння.

місто – город;

розміщений, розташований – знаходиться:

Тож сміливо можете йти грітися у Пункти незламності у вашому місті. І саме у "місті", а не "гОроді". На "горОді" пунктів обігрівання немає – там ростуть овочі. Але перш ніж вирушити у дорогу, перевірте, де розташовані ці пункти. До речі, вони там таки розташовані, але у жодному разі не "знаходяться", бо не губилися.

за адресою – по адресу;

провіряти – перевіряти:

Також пам'ятайте, коли шукаєте адресу Пунктів незламності у своєму місті, обов'язково перевіряйте знайдену інформацію. При цьому не використовуйте суржик – і не "провіряйте" "адрес". Пам'ятайте: "адрес" – це письмове вітання особі чи організації із нагоди ювілею, а "адреса" – місце проживання чи перебування особи, установи тощо.

До теми Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про "відключення світла"

До слова, важливо розрізняти: словосполучення "на адресу" і "за адресою" мають різне значення. Вислів "на адресу" вказує на напрямок дії ("Куди надсилати листи?"). Натомість вислів "за адресою" – на місце дії ("Де розташований пункт обігріву?").

протягом – на протязі;

лікарня – больниця;

хворіти – боліти:

Якщо ви довго шукали і таки знайшли пункт обігрівання, радимо вам не сидіти на протязі. У цьому разі також пам'ятайте про своє здоров'я і чистоту мову: коли протягом дня сидиш на протязі, можна й захворіти. І зверніть увазу: ви сидите на протязі, а шукаєте пункт обігрівання протягом дня.

Відтак бажаємо вам і вашим рідним "не хворіти", аби не потрапити "до лікарні". "Не боліти" і "больниця" – це кальки з російської.

запрошувати – приглашати;

рукавичка – варежка, пєрчатка:

Тож, поки не оголосили чергову повітряну тривогу, приготуйте теплі речі. І не забудьте про рукавиці. І не соромтесь – без попередження приходьте у Пункти незласності. Запрошувати вас ніхто не буде. До того ж пам'ятайте: правильно казати "рукавички", а не "варежки та пєрчатки". Також – "запрошувати", а не "приглашати".

Читайте Суржику – червону й вилучення з мови: як правильно говорити українською про футбол

замерзнути – змерзнути:

Тож будьте здорові й не мерзніть!

До речі, мовознавці нагадують: обидва ці слова – "замерзнути" і "змерзнути" – походять від одного кореня. Однак їх не можна вживати одне замість одного. Тому пам'ятайте: "змерзнути" – відчути холод, страждати від холоду, а "замерзнути" перетворитися на кригу, згинути від холоду.

Тож у такий складний для України час не мерзніть і не засмічуйте свою мову!