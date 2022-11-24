24 канал продовжує освітню рубрику "Антисуржик. Говори українською правильно". Ми пропонуємо вам добірку актуальних слів, які наполегливо рекомендуємо вживати. Таким чином ваша українська стане чистішою та милозвучнішою.

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Як говорити правильно

У третій добірці нашого циклу пропонуємо вам слова та словосполучення, які варто вживати, коли ви спілкуєтесь про футбол. Зокрема, ділитеся емоціями після одного з матчів Чемпіонату світу. Тож ловіть точний пас на мовному фланзі.

про, щодо – на рахунок;

уболівальники – болєльщики:

Якщо ви хочете поговорити зі своїм товаришем чи товаришкою на рахунок сенсаційної поразки Аргентини у грі зі Саудівською Аравією, пам'ятайте: рахунок ви могли побачити на табло у матчі. Якщо ж ви ділитесь емоціями щодо гри цих збірних, то говорите про сенсаційну поразку аргентинців або щодо неї.

А якщо ще й уболіваєте за Мессі та компанію на цьогорічному мундіалі, ви не "страшний болєльщик", а "палкий уболівальник".

гра – ігра;

грати – іграти;

дана – ця:

Також пам'ятайте, що ви говорите про гру своєї улюбленої команди, а не "ігру". Тож аргентинські футболісти погано грали, а не "іграли". При цьому зауважте: у множині матимемо "ігри": тут "вистрибує" протеза. Проте в однині – без неї, тож не плутайте з російською.

Відтак через погану гру ця збірна і програла. При цьому не забувате – "ця". Слово "даний" мовознавці не рекомендують вживати, киваючи у бік Московії.

перемога – побєда;

під час – у ході:

Можливо, причиною програшу збірної Аргентини на ЧС – 2022 стало те, що тренер погано налаштував команду на гру. Тож збірна Саудівської Аравії і здобула перемогу – а не "побєду". Натомість аргентинці не змогли виправити рахунок під час матчу – а не "у ході".

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огляд – обзор;

не зарахували – не защитали;

красна картка – червона картка:

Якщо ви подивились огляд матчу улюбленої команди і вважаєте, що суддя несправедливо не зарахував гол, пам'ятайте про суржик. Висловлюйте свої емоції правильно і не кажіть "обзор матчу" та те, що "гол не защитали". І це ще добре, що ніхто в гравців вашої комани не отримав червону картку. І саме "червону", а не "красну".

Що цікаво! Слово "красна" є в українській мові, але як стилістично забарвлене. Воно не позначає колір, а є синонімом слова "гарний".

по воротах – по воротам;

лавка запасних – скамєйка запасних:

Краще стежте за тим, скільки разів ваша улюблена команда завдавала ударів по воротах. При цьому пам'ятайте: саме "по воротах", а не "по воротам".

Зверніть увагу! Українській мові закінчення -ам не властиві. Їх помилково вживають під впливом російської мови у місцевому відмінку множини іменників. Українська граматика вимагає у таких випадках ставити закінчення -ах, -ях: по воротах, а не по воротам.

перебувати – знаходитися:

Якщо ж ваша команда-фаворит перебуває не на першому місці турнірної таблиці – також не переживайте. Краще пригадайте, як Англія розгромила Іран на старті мундіалю. При цьому пам'ятайте, що команда "перебуває", а не "знаходиться". Знайти ви можете хіба що загублений квиток на матч.

Тож навіть у пориві емоцій висловлюйте свої думки правильно. Суржику у своїй українській відразу давайте червону картку і вилучайте його з мови!