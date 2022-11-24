24 канал продовжує освітню рубрику "Антисуржик. Говори українською правильно". Ми пропонуємо вам добірку актуальних слів, які наполегливо рекомендуємо вживати. Таким чином ваша українська стане чистішою та милозвучнішою.
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Як говорити правильно
У третій добірці нашого циклу пропонуємо вам слова та словосполучення, які варто вживати, коли ви спілкуєтесь про футбол. Зокрема, ділитеся емоціями після одного з матчів Чемпіонату світу. Тож ловіть точний пас на мовному фланзі.
про, щодо – на рахунок;
уболівальники – болєльщики:
Якщо ви хочете поговорити зі своїм товаришем чи товаришкою на рахунок сенсаційної поразки Аргентини у грі зі Саудівською Аравією, пам'ятайте: рахунок ви могли побачити на табло у матчі. Якщо ж ви ділитесь емоціями щодо гри цих збірних, то говорите про сенсаційну поразку аргентинців або щодо неї.
А якщо ще й уболіваєте за Мессі та компанію на цьогорічному мундіалі, ви не "страшний болєльщик", а "палкий уболівальник".
гра – ігра;
грати – іграти;
дана – ця:
Також пам'ятайте, що ви говорите про гру своєї улюбленої команди, а не "ігру". Тож аргентинські футболісти погано грали, а не "іграли". При цьому зауважте: у множині матимемо "ігри": тут "вистрибує" протеза. Проте в однині – без неї, тож не плутайте з російською.
Відтак через погану гру ця збірна і програла. При цьому не забувате – "ця". Слово "даний" мовознавці не рекомендують вживати, киваючи у бік Московії.
перемога – побєда;
під час – у ході:
Можливо, причиною програшу збірної Аргентини на ЧС – 2022 стало те, що тренер погано налаштував команду на гру. Тож збірна Саудівської Аравії і здобула перемогу – а не "побєду". Натомість аргентинці не змогли виправити рахунок під час матчу – а не "у ході".
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огляд – обзор;
не зарахували – не защитали;
красна картка – червона картка:
Якщо ви подивились огляд матчу улюбленої команди і вважаєте, що суддя несправедливо не зарахував гол, пам'ятайте про суржик. Висловлюйте свої емоції правильно і не кажіть "обзор матчу" та те, що "гол не защитали". І це ще добре, що ніхто в гравців вашої комани не отримав червону картку. І саме "червону", а не "красну".
по воротах – по воротам;
лавка запасних – скамєйка запасних:
Краще стежте за тим, скільки разів ваша улюблена команда завдавала ударів по воротах. При цьому пам'ятайте: саме "по воротах", а не "по воротам".
перебувати – знаходитися:
Якщо ж ваша команда-фаворит перебуває не на першому місці турнірної таблиці – також не переживайте. Краще пригадайте, як Англія розгромила Іран на старті мундіалю. При цьому пам'ятайте, що команда "перебуває", а не "знаходиться". Знайти ви можете хіба що загублений квиток на матч.