24 канал продовжує освітню рубрику "Антисуржик. Говори українською правильно". Ми пропонуємо вам добірку актуальних слів, які замінять мовні паразити. Ви ж активно їх використовуйте і робіть вашу українську чистішою та милозвучнішою.

Важливо Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про "відключення світла"

Невеличке нагадування про "вимкнення світла"

На жаль, тема обстрілів росіянами об'єктів енергетики України та вимкнення світла стали ще більше актуальними. Тож ми пропонуємо добірку правильних слів, аби ви не калькували слова з російської.

Перш за все нагадаємо вам: якщо ви економите електроенергію, то купили енергоощадні прилади, а не енергозберігаючі. Також пам'ятайте, що зараз варто не забувати вимикати світло (а не "виключати"). Але якщо електропідстанцію руйнує ракета, це – аварійне відключення. Якщо світло вимикають (насправді відключають) енергетики, це планове відключення. Тож маємо стежити за графіком відключень, а не графіком вимкнень.

Як говорити правильно

У другій добірці нашого циклу пропонуємо вам слова та словосполучення, які варто вживати у час кризи в енергетиці.

струм – ток;

ліхтарик – фонарик.

Не лякайтесь, якщо у вашому будинку зникло світло. Напоготові майте завжди свічки і ліхтарик. І саме "ліхтарик", а не "фонарик". При цьому зайвий раз не торкайтесь розеток: може вдарити струмом! І саме "струмом", а не "током".

ковдра, укривало – одіяло.

Аби не змерзнути взимку, варто подбати і про теплі речі для дому. Обов'язково – теплу ковдру. І саме "ковдру" або "ліжник", чи "укривало". І у жодному разі – "оділяло".

вирішити проблему – рішити проблєму;

оголосити – об'явити;

парадна – під'їзд.

Якщо світло у вашій оселі після чергового удару Росії таки зникло, не панікуйте. Енергетики невдовзі вирішать цю проблему. При цьому пам'ятайте, що не варто вживати суржикове словосполучення "рішать проблєму".

Тож очікуйте, коли влада оголосить важливі новини. І саме "оголосить", а не "об'явить". І у вашому домі та під'їзді знову з'явиться світло. До речі, кажіть саме у "під'ізді", а не у "парадній", якщо не хочете мати нічого спільного з росіянами.

найближчим часом – у найближчий час;

залежно від обставин – в залежності від обставин

Наші енергетики у час війни – титани. Вони завжди намагаються вирішити проблеми з відновленням електропостачання якомога швидше. Тож у разі чергової атаки ворога, сподіватимемось, що світло з'явиться у наших оселях найближчим часом. Пам'ятайте: "у найближчий час" – суржикова конструкція. Як і "в залежності від обставин". Тож комунальники працюють "залежно від обставин".

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бавовна – хлопок;

у кінцевому підсумку – в остаточному рахунку.

А щоб не сумувати у темряві, уявіть, що у містах Росії одна за одною стається "бавовна". І саме "бавовна", а не "хлопок". Також не забувайте, що у кінцевому підсумку Україна переможе Росію і всі труднощі, пов'язані з нею. При цьому вживайте саме "у кінцевому підсумку", а не "в остаточному рахунку".

Тож навіть у гніві та темряві висловлюйте свої думки та емоції правильно. Не забруднюйте свою українську росіянізмами. Мовний фронт також важливий!