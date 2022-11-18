24 канал продолжает образовательную рубрику "Антисуржик. Говори на украинском правильно". Мы предлагаем подборку актуальных слов, которые заменят языковые паразиты. Вы же активно их используйте и делайте ваш украинский более чистым и благозвучным.

Важно Забудьте о суржике: как правильно говорить по-украински об "отключении света"

Небольшое упоминание о "выключении света"

К сожалению, тема обстрелов россиянами объектов энергетики Украины и отключения света стали еще более актуальными. Поэтому мы предлагаем подборку правильных слов, чтобы вы не калькировали слова из русского.

Прежде всего напомним вам: если вы экономите электроэнергию, то купили "енергоощадні прилади", а не "енергозберігаючі". Также помните, что сейчас следует не забывать "вимикати світло" (а не "виключати"). Но если электроподстанцию разрушает ракета, это "аварійне відключення". Если свет выключают (на самом деле отключают) энергетики, это "планове відключення". Поэтому должны следить за "графіком відключень", а не графиком отключений.

Как говорить правильно

Во второй подборке нашего цикла предлагаем вам слова и словосочетания, которые следует использовать во время кризиса в энергетике.

струм – ток;

ліхтарик – фонарик.

Не бойтесь, если в вашем доме исчез свет. Держите всегда под рукой свечи и фонарик. И именно "ліхтарик", а не "фонарик". При этом лишний раз не прикасайтесь к розеткам: может ударить "струмом"! И именно "струмом", а не "током".

ковдра, укривало – одіяло.

Чтобы не замерзнуть зимой, стоит позаботиться и о теплых вещах для дома. Обязательно – теплое одеяло. И именно "одеяло" или "ложник", или "укрывало". И ни в коем случае – "разделяло".

вирішити проблему – рішити проблєму;

оголосити – об'явити;

парадна – під'їзд.

Если свет в вашем доме после очередного удара России таки исчез, не паникуйте. Энергетики вскоре решат эту проблему. При этом помните, что не стоит употреблять суржиковое словосочетание "рішать проблєму".

Ожидайте, когда власть "оголосить" важные новости. И именно "оголосить", а не "объявит". И в вашем "домі" и "під'їзді" снова появится свет. Кстати, говорите именно в "під'їзді", а не в "парадной", если не хотите иметь ничего общего с россиянами.

найближчим часом – у найближчий час;

залежно від обставин – в залежності від обставин

Наши энергетики во время войны – титаны. Они всегда пытаются решить проблемы с восстановлением электроснабжения как можно скорее. Поэтому в случае очередной атаки врага, будем надеяться, что свет появится в наших домах айближчим часом. Помните: "у найближчий час" – суржиковая конструкция. Как и "в залежності від обставин". Поэтому коммунальщики работают "залежно від обставин".

бавовна – хлопок;

у кінцевому підсумку – в остаточному рахунку.

А чтобы не унывать в темноте, представьте, что в городах России один за другим происходит "бавовна". И именно "бавовна", а не "хлопок". Также не забывайте, что "у кінцевому підсумку" Украина победит Россию и все трудности, связанные с ней. При этом употребляйте именно "у кінцевому підсумку", а не "в остаточному рахунку".

Так что даже в гневе и тьме высказывайте свои мысли и эмоции правильно. Не загрязняйте свой украинский русиянизмами. Языковой фронт также важен!